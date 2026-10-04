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Clima en Aurora, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 5 de octubre al 9 de octubre

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 5 de octubre; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Aurora, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 5 de octubre al 9 de octubre
Clima en Aurora, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 5 de octubre al 9 de octubre

El pronóstico del tiempo para Aurora, Illinois, indica que el lunes 5 de octubre la temperatura rondará entre 43 y 62 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

La probabilidad de precipitación de 4%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 mph. La dirección será Norte.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Aurora

  • Velocidad y dirección del viento: 5 mph, Norte
  • Probabilidad de precipitación: 4%
  • Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Aurora, Illinois

El lunes 5 de octubre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El martes 6 de octubre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El miércoles 7 de octubre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El jueves 8 de octubre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 5%.

El viernes 9 de octubre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 4%.
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