Clima en Chicago, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 19 de octubre al 19 de octubre

El pronóstico del tiempo para Chicago, Illinois, indica que el lunes 19 de octubre la temperatura rondará entre 55 y 65 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: leve probabilidad de chaparrones.

La probabilidad de precipitación de 15%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Sursuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: leve probabilidad de chaparrones.

El tiempo en la noche en Chicago



Velocidad y dirección del viento : 5 a 10 mph, Sursuroeste

: 5 a 10 mph, Sursuroeste Probabilidad de precipitación : 15%

: 15% Pronóstico: leve probabilidad de chaparrones

El pronóstico para los próximos días en Chicago, Illinois