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Clima en Joliet, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 19 de octubre al 20 de octubre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 19 de octubre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Joliet, Illinois, indica que el lunes 19 de octubre la temperatura rondará entre 48 y 68 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado.
La probabilidad de precipitación de 12%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 mph. La dirección será Sursuroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado.
El tiempo en la noche en Joliet
- Velocidad y dirección del viento: 5 mph, Sursuroeste
- Probabilidad de precipitación: 12%
- Pronóstico: parcialmente soleado
El pronóstico para los próximos días en Joliet, Illinois
El martes 20 de octubre
- A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 5%.
- A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 5%.