Clima en Rockford, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 15 de octubre

El pronóstico del tiempo para Rockford, Illinois, indica que el jueves 15 de octubre la temperatura rondará entre 49 y 67 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones de lluvia probables.

La probabilidad de precipitación de 56%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 10 a 15 mph. La dirección será Este.

El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones de lluvia probables.

El tiempo en la noche en Rockford



Velocidad y dirección del viento : 10 a 15 mph, Este

: 10 a 15 mph, Este Probabilidad de precipitación : 56%

: 56% Pronóstico: chaparrones de lluvia probables

El pronóstico para los próximos días en Rockford, Illinois

El viernes 16 de octubre

A la mañana, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación : 34%.

: 34%. A la noche, se espera una temperatura de 34 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 15 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El sábado 17 de octubre

A la mañana, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 18 de octubre

A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado y luego baja probabilidad de chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación: 15%.

El lunes 19 de octubre

A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: baja probabilidad de chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación : 15%.

: 15%. A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.

El martes 20 de octubre

A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 4%.

: 4%. A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.