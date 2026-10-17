Clima en Rockford, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 17 de octubre

El pronóstico del tiempo para Rockford, Illinois, indica que el sábado 17 de octubre la temperatura rondará entre 13,30 y 39 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: helada generalizada y luego soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 10 mph. La dirección será Oestenoroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: helada generalizada y luego soleado.

El tiempo en la noche en Rockford



Velocidad y dirección del viento : 0 a 10 mph, Oestenoroeste

: 0 a 10 mph, Oestenoroeste Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: helada generalizada y luego soleado

El pronóstico para los próximos días en Rockford, Illinois

El domingo 18 de octubre

A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 8%.

El lunes 19 de octubre

A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: baja probabilidad de chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación : 15%.

: 15%. A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.

El martes 20 de octubre

A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 4%.

: 4%. A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.