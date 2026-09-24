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Clima en Rockford, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 24 de septiembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 24 de septiembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Rockford, Illinois, indica que el jueves 24 de septiembre la temperatura rondará entre 51 y 67 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado.
La probabilidad de precipitación de 4%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 5 mph. La dirección será Nornoreste.
El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado.
El tiempo en la noche en Rockford
- Velocidad y dirección del viento: 0 a 5 mph, Nornoreste
- Probabilidad de precipitación: 4%
- Pronóstico: parcialmente soleado
El pronóstico para los próximos días en Rockford, Illinois
El jueves 24 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
- A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 5%.
El viernes 25 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 5%.
- A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El sábado 26 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 5%.
- A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: mayormente nublado luego probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 18%.
El domingo 27 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 18%.
- A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 0 mph con dirección None. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.
El lunes 28 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado luego probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 16%.
El martes 29 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 40%.
- A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chubascos probables. Probabilidad de precipitación: 64%.
El miércoles 30 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: chubascos probables. Probabilidad de precipitación: 64%.
- A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: chubascos probables. Probabilidad de precipitación: 64%.
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