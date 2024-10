Es hija de inmigrantes cubanos, vive en EE.UU. y brilla en el Ballet de Chicago: la historia de Suzanne Lopez

Hija de inmigrantes cubanos, Suzanne Lopez forma parte del Ballet de Chicago desde hace 17 años, ingresó a los 12 a la escuela, fue parte del cuerpo estable y actualmente es la responsable de formar a las nuevas generaciones como directora de la Academia de Baile de Joffrey.

Durante, todos estos años, no hubo un solo día donde Suzanne dudó de su amor por el baile, ni deseó estar en algún otro lugar que no fuese Joffrey. El apoyo incondicional de sus padres y la apertura de la institución a la incorporación de personas provenientes de diversos lugares, con improntas culturales diferentes, fueron fundamentales en su camino.

Recientemente, Lopez fue entrevistada por ABC Chicago como parte de la celebración de la cadena a las personas de origen hispano que dejan huella en la comunidad. Durante la charla, mencionó que su origen fue crucial para creer que ser bailarina era posible. Explicó que, en la cultura cubana, el baile es una actividad muy integrada a la vida cotidiana y no se considera un lujo, a diferencia de lo que ocurre en los Estados Unidos. Promover esta visión ha sido una parte relevante de las casi dos décadas de carrera que ha desarrollado Suzanne.

Hija de dos fanáticos del ballet, la autoridad del instituto contó que desde pequeña sus padres le inculcaron el amor por la danza. “Me llevaron a ver mi primer ballet cuando tenía cinco años”, relató. “Ambos crecieron en Cuba y eran grandes fans de ballet. Iban tan a menudo como podían. Y cuando se mudaron a los Estados Unidos, continuaron con esa pasión”.

Bailar siempre fue una parte integral de la vida de Suzanne. Aunque contó con el apoyo incondicional de su familia, nunca la presionaron para que eligiera ese camino. “Nunca me preguntaban si iba a ser bailarina, porque era una posibilidad que no les resultaba extraña. Siempre me apoyaban, pero nunca me presionaron”, valoró Lopez, quien confesó que ser bailarina siempre fue su meta. “En la escuela secundaria, me pregunté si el baile podía ser una carrera, y nuevamente, el apoyo de mis padres me ayudó a continuar”, detalló.

Obviamente, estar en Joffrey fue central para lograr su meta, ya que la compañía, según explicó Lopez, “es muy diversa y muy internacional”. “Tenemos bailarines de todos lados, ahora estoy tratando que la Academia también tenga esa misma diversidad. Quiero que la Academia Joffrey se parezca la ciudad de Chicago y sus alrededores, y que tengan esos mismos colores diversos”, anunció.

En esa línea, como parte del Instituto de Danzas explicó que, junto con el Departamento de Comunicación Comunitaria de la institución, recorren las escuelas públicas de Chicago para invitar a los jóvenes a sumarse a sus programas. Además, para facilitar el acceso de las personas que viven en la zona sur del área metropolitana, han inaugurado una nueva sede en esa región.

“Siempre estamos buscando maneras de ser cada vez más diversos y accesibles”, detalló. Lopez también mencionó que ofrecen becas y programas de apoyo financiero para asegurar que todos los interesados, independientemente de su situación económica, puedan participar y desarrollarse en el mundo de la danza.

“Como me enseñaron mis padres, mi sueño es que el baile sea parte de las vidas de todos, que las artes sean parte de las vidas de todos, que las personas puedan empezar de pequeñas y que luego vean si desean continuar. Creo que la misión de la Academia Joffrey y la mía es esa, y por eso sigo aquí luego de tantos años y no podría imaginarme estar en otro lugar”, concluyó.

LA NACION