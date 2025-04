Tini Stoessel y su show en vivo en Palermo: grandes éxitos, un anuncio esperado y un público enardecido que no paró de cantar y bailar

Tini llama y sus fanáticos responden. En medio de una gran expectativa, durante la tarde de este jueves Martina Stoessel llegó a La Casa Streaming para vivir un momento muy especial con sus fanáticos con la promesa de hacer importantes anuncios referidos posiblemente a sus próximos shows y dar un show gratuito en vivo. La convocatoria fue tan masiva que desde los días previos los fans acamparon en las inmediaciones del estudio para tener la mejor ubicación posible. Se montó un escenario sobre la calle Nicaragua al 5000, a la espera de que unas 20 mil personas se acercaran a escuchar cantar a la artista de 28 años.

Luego de que se anunciara que Tini Stoessel estaría en el programa de streaming, los fanáticos lentamente empezaron a acercarse con sus carpas, sus carteles y sus vinchas. La espera fue larga, puesto que algunos pasaron la noche acampando e incluso hasta hubo algunos alterados y peleas entre los fans y malestar entre los vecinos por los cortes de calles. Además de escuchar a la artista interpretar en vivo sus temas, el entusiasmo giró en torno a los anuncios, puesto que hace unos meses la cantante anticipó que daría un festival en Buenos Aires.

La primera actividad de la agenda estaba pautada para las 20, una entrevista con sus amigos Lizardo Ponce y Carola Gil, además del resto del equipo Sebastián Manzoni, Selena Mosca, Manuel Dons, Julieta Poggio y Lola Latorre. A las 21, en tanto, llegaría el gran momento: la artista saldría a la vereda, donde se montó un escenario para interpretar algunas de sus canciones.

A raíz de la fuerte convocatoria que tuvo el evento, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires montó un operativo para reforzar la seguridad y reordenar el tránsito. La calle Nicaragua, entre Godoy Cruz y Uriarte, fue cerrada en su totalidad, pero sin afectar las bocacalles externas. También de la calle Fray Justo Santa María de Oro, entre Soler y Costa Rica. Está previsto que los cortes se levanten a la medianoche. Asimismo, la policía porteña, dispuso la presencia de agentes de Tránsito y aumentó la presencia de oficiales y efectivos de la División Motorizada. El operativo del gobierno de la Ciudad para garantizar seguridad e higiene tendrá un costo de 18 millones de pesos y estará a cargo de la productora del evento.

A casi un año del lanzamiento de Un mechón de pelo, su disco más íntimo y personal, Tini Stoessel volvió al ruedo con nueva música. En diciembre presentó el primer adelanto de su nuevo material con la canción “El cielo” y en enero lanzó “Lo que me causa”, una colaboración con Milo J. La semana pasada, en tanto, estrenó “Blackout”, junto a Emilia Mernes y Nicki Nicole.

En la extensa entrevista en la que la actriz y cantante repasó su carrera, desde sus inicios en Violetta hasta su presente, Stoessel aseguró estar viviendo su mejor momento y, para el final, hizo un esperado anuncio: la realización de Futtura, un festival en el que cantará sus temas más icónicos, que se llevará a cabo en Buenos Aires, el 24 de octubre.

Afuera, miles de fans esperaban ansiosos a su ídola. Alguno de ellos, habían llegado entre el miércoles y el jueves a primera hora desde distintos puntos del país. Los más privilegiados, se mantenían en ayunas desde hacía horas, para no perder su lugar cercano al escenario. Y, finalmente, el momento esperado llegó.

A las 21:20, Tini finalmente salió al escenario, montado en el barrio porteño de Palermo. El show comenzó con su último tema, “El cielo”, la canción que lanzó en diciembre de 2024 y que supuestamente está inspirada en su polémico romance con el futbolista Rodrigo De Paul. Como era de esperarse, su público la recibió con una ovación.

Vestida con un pantalón cargo, un top negro y un abrigo de plumas, Stoessel les habló directamente, antes de encarar el segundo tema. “¡Hola, mis amores! ¡Buenas noches! ¿Cómo estamos? Realmente no tengo palabras para agradecerles que estén acá hace tantas horas esperando. No saben la felicidad que me da estar tan feliz arriba del escenario, compartiendo este momento con ustedes”, expresó, antes de asegurar que “ Futtura va a ser el mejor show de sus vidas” .

Luego, sí, siguió con la rutina, pero mientras sonaba “Cupido”, la artista se vio obligada a parar el show para pedir ayuda, al observar que después de una serie de empujones, varias personas se encontraban tiradas en el piso. Solucionados los inconvenientes, llegó otro de los temas más esperados, pero en este caso, con una cruda presentación: “ Hay canciones que uno escribe cuando tiene el corazón partido, pero después te das cuenta de que lo mejor fue que esa persona se haya ido de tu vida ”.

Entonces, comenzó a sonar una versión remix de “Carne y hueso”, y le siguió un clásico, “Triple T”. Luego, llegó el momento de recibir cartas y regalos que los privilegiados que consiguieron una ubicación cercana al escenario pudieron darle en sus propias manos. Y mientras la gente coreaba “una de Violetta”, Stoessel insistió que, para eso, debían esperar al festival. Sin embargo, decidió darles el gusto y demostrando su poderío vocal, entonó a capella “En mi mundo”, uno de los temas más conocidos de la telenovela que la lanzó a la fama.

El tramo final estuvo conformado por “Pa”, “Buenos Aires” y “Miénteme”, pero la gente tenía ganas de más y entonces, el cierre fue circular: volvió a cantar “El cielo”, pero esta vez bajó del escenario y se mezcló entre el público.

