Importaciones de carne pueden ahuyentar el ganado de Trump en legislativas

Amanece en las praderas de Texas. Un rebaño de vacas hereford pasta sin perturbaciones. Los ganaderos, en cambio, mastican su preocupación por las políticas de importación de carne de Donald Trump, algo que pone en duda su lealtad al presidente en las legislativas de noviembre.

El sector vacuno de EE.UU. sufre su peor crisis en más de 7 décadas. Las sequías de los últimos 3 años, los problemas para reponer el hato y la subida del precio de los combustibles por la guerra en Oriente Medio han provocado que la población de ganado a principios de año fuera la más pequeña desde mitades del siglo XX.

La crítica situación en las praderas se ha trasladado a las tiendas. El precio de la carne vacuna se ha disparado y para este año el gobierno prevé que suba un 9,8%, muy por encima de entre el 3,4 y el 3,7% de inflación general prevista por la Reserva Federal.

Para aliviar los precios, Trump autorizó la importación de 300.000 toneladas adicionales de carne molida a partir del 1 de septiembre, con aranceles reducidos. Una medida que no contenta a sus más firmes partidarios.

"El presidente Trump, a quien apoyo plenamente, decidió que necesitábamos importar carne molida, con lo cual no estoy de acuerdo", dice a la AFP Sid Miller, Comisionado de Agricultura de Texas, a quien el propio presidente considera un "guerrero" de su movimiento MAGA.

"Eso no aumenta el ganado e incrementa nuestro déficit comercial agrícola. Esa compra equivale a 1,5 millones de vacas", explica Miller mientras arría un rebaño de terneros en su rancho de Stephenville.

El gobierno dice que busca dar tiempo para reponer el hato ganadero, pero el sector avisa que eso toma años. Primero, advierte Miller, los rancheros "van a vender sus terneros lo más rápido que puedan antes de que el mercado se desplome". Y segundo, las importaciones no abaratarán los cortes que consume el estadounidense, dice.

-"Vamos a perder"-

Los republicanos encaran las elecciones legislativas de noviembre por detrás de los demócratas en las encuestas y con un Trump debilitado. Solo el 35% de los estadounidenses aprueban su gestión.

En 2024, Trump obtuvo el 77,7% de los votos en los 444 condados dependientes del sector agropecuario, según la publicación especializada Investigate Midwest. Pero un sondeo de agosto de ActiVote situó en 42% la aprobación de Trump en zonas rurales.

"Los ganaderos somos grandes partidarios de Trump", dice Miller, pero "las elecciones de noviembre serán "más reñidas que nunca".

Aunque los republicanos "hemos tenido todos los cargos estatales en Texas durante 30 años, vamos a perder algunos", vaticina Miller, quien considera que el problema de la carne, así como la subida del precio de los combustibles y la proliferación de centros de datos en la zona, "ha decepcionado a muchos ganaderos".

"Si bien agradecemos el apoyo de la administración Trump a los ganaderos (...) aumentar las importaciones de carne de res no es la solución a los altos precios", sino recuperar el hato, dijo en un comunicado la Asociación de Ganaderos de Texas y el Suroeste.

Para Bill Bullard, director ejecutivo de la organización de productores R-CALF USA, "las importaciones reducen nuestras oportunidades de producción nacional. Como resultado, disminuyen la demanda de ganado local y, por lo tanto, el precio del ganado".

Aunque su organización es no partidista, considera que Trump adoptó una "mala política".

-Importar ganado-

Miller, crítico de la política agraria del anterior presidente, el demócrata Joe Biden, cuestiona la decisión de Trump de prohibir la importación de ganado vivo desde México para contener el gusano barrenador, lo que pudo tener una razón "política, probablemente", en un contexto de tensiones comerciales.

"Normalmente recibimos 1,5 millones de cabezas cada año de México. Comen nuestro pasto y nuestro maíz, van a nuestros corrales de engorde, viajan en nuestros camiones. Nuestra mano de obra los procesa. Eso ha estado cerrado" desde mayo de 2025, explica.

"Ya tuvimos brotes de gusano barrenador en los años 60, 70 y 80 y nunca cerramos la frontera. Hay protocolos que impiden que ingrese ganado infectado", agrega.

El gobierno reabrió la importación de ganado de México por una paso de Arizona, pero el de Texas sigue cerrado.

Pese a todo, la demanda en el país sigue sólida. A las 11 de la mañana, el olor de la carne a la parrilla invade los restaurantes de Texas, el estado con más cabezas de ganado y el que más carne consume.

"Un buen ojo de bife está a 19,99 dólares la libra (450 gramos), y un bife de chorizo, a 17,99. Antes del aumento de la inflación (hacia 2022) se podían conseguir a 10 u 11 dólares. Es bastante drástico", dice Mark Jeter, mientras espera su plato en un restaurante de Stephenville.