Importador de alimentos de EEUU busca anular los aranceles de Trump a Canadá

Uno de los principales importadores de alimentos de Estados Unidos demandó este martes al gobierno de Donald Trump con el fin de anular los aranceles impuestos a ciertos productos canadienses, tras el fracaso de las negociaciones comerciales entre ambos países a principios de este año.

Los aranceles del 50% aplicados por Washington a bienes canadienses por valor de miles de millones de dólares entraron en vigor a finales de agosto, lo que desencadenó una rápida represalia de Ottawa.

Desde entonces, las autoridades estadounidenses han incorporado quesos, embarcaciones a motor y artículos de aluminio a la lista de productos afectados, al tiempo que excluyeron otros clave, como sal para carreteras y cemento.

Trump también prohibió la importación de diversos productos alcohólicos y lácteos procedentes de Canadá.

Los derechos del 50% constituyeron "el último intento del gobierno de Trump de ejercer, mediante una norma que nunca fue diseñada para ese fin, el poder arancelario que la Constitución asigna al Congreso", argumenta la demanda presentada por Gellert Global Group.

Para imponer los gravámenes a Canadá, Trump recurrió a una disposición legal poco conocida, la Sección 338 de la Ley Arancelaria de 1930.

Pero la empresa pidió al Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos que declare los aranceles "ilegales" y suspenda su aplicación y cobro.

Canadá es uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos.

Sin embargo, desde que volvió a la presidencia en enero de 2025, Trump ha impuesto amplios aranceles tanto a aliados como a competidores de Estados Unidos, y también ha gravado sectores que van desde el acero hasta la industria automotriz.

La Corte Suprema anuló en febrero los aranceles específicos por país de Trump, lo que desencadenó numerosas devoluciones de dinero a las empresas.

Sin embargo, los gravámenes dirigidos a sectores concretos siguen vigentes.

Aunque más tarde Trump recurrió a otros mecanismos legales para reconstruir su política arancelaria, el fallo del máximo tribunal limitó de forma significativa su capacidad para imponer rápidamente nuevas tarifas a sus socios.

Los aranceles cruzados entre Estados Unidos y Canadá afectan a un volumen relativamente pequeño de su comercio bilateral.

Pero los vínculos entre los vecinos norteamericanos se han deteriorado en los últimos tiempos.

Trump ha aludido numerosas veces a Canadá como el posible estado número 51 de Estados Unidos y ha calificado al primer ministro canadiense Mark Carney de "gobernador".

En agosto, Trump firmó un decreto para renombrar el lago Ontario, en la frontera con Canadá, como "Lago América".

La medida provocó indignación en Canadá en medio de una ola más amplia de patriotismo desencadenada por la hostilidad del líder estadounidense.