Importante senadora estatal demócrata acusada de narcotráfico y corrupción

Una importante senadora del estado demócrata de Virginia (este) fue detenida e imputada por corrupción y tráfico de cannabis, anunció el jueves el Fiscal General de Estados Unidos, Todd Blanche.

Louise Lucas, de 82 años, legisladora del Senado de Virginia, tenía junto a su familia un comercio legal de cannabis que era utilizado como tapadera para un tráfico ilegal, según el acta de acusación.

"Los cargos alegados en esta acusación revelan la conducta de una funcionaria pública que antepuso sus propios intereses financieros" a los de las personas a las que "debía servir" servir", aseguró Blanche en rueda de prensa.

Según el acta de acusación, Lucas y seis presuntos cómplices se habrían enriquecido mediante el tráfico ilícito de cannabis, utilizando la posición de la senadora para escapar de las investigaciones.

El acta de acusación asegura además que en agosto de 2022, la senadora pagó 750.000 dólares por una participación del 100% en una empresa que iba a ser adjudicada a una aliada.

Lucas supuestamente no declaró esa inversión en los registros de bienes que los senadores deben entregar al inicio de la legislatura.

"Hoy, todo el peso del FBI, del Departamento de Justicia y del gobierno federal se ha desplegado contra una abuela de 82 años", reaccionó el jueves en X esta férrea adversaria del presidente republicano Donald Trump.

Lucas desempeñó un papel clave en el rediseño electoral de Virginia, favorable a los demócratas de cara a las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre.

Esa redistribución de los distritos electorales acabó siendo anulada por la justicia del Estado.

Además de la senadora, fueron detenidas sus dos hijas y uno de sus nietos.