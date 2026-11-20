Un jurado estadounidense inculpó al actual líder del cártel ecuatoriano Los Choneros, Javier Macías Villamar, de tráfico de cocaína y de armas, anunció este viernes el Departamento de Justicia.

Macías Villamar, alias "Javi", fue detenido el 20 de junio en Colombia. Es el hermano del anterior cabecilla de Los Choneros, Adolfo "Fito" Macías, que fue capturado y extraditado a Estados Unidos en julio de 2025.

"Javi" Macías Villamar, de 46 años, "se convirtió en un líder principal de una organización terrorista extremadamente violenta después de que su hermano, 'Fito', fuera imputado y extraditado a Estados Unidos por nuestra Fiscalía", declaró el Fiscal Federal Joseph Nocella Jr en el Distrito Este de Nueva York, citado en el comunicado.

El inculpado "asumió el control de Los Choneros y mantuvo vivo su reinado de terror" añadió el Director Ejecutivo Adjunto Interino de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), John A. Condon.

Los cargos en su contra son distribución internacional de cocaína, uso de armas de fuego para fomentar el narcotráfico y brindar apoyo material a una organización terrorista extranjera.

Los Choneros fueron designados como "organización terrorista extranjera" por el gobierno de Donald Trump en septiembre pasado, de acuerdo a la nueva doctrina de seguridad nacional del mandatario.

El grupo es considerado un aliado con el cártel de Sinaloa en México, con el que controla rutas clave del tránsito de cocaína entre Ecuador y México.