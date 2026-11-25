El índice de inflación preferido por la Reserva Federal de Estados Unidos alcanzó en octubre su nivel más alto en tres años, según datos oficiales publicados el miércoles, que alimentan las expectativas de una subida de las tasas de interés el próximo mes.

El Índice de Precios de Gastos de Consumo Personal (PCE) subió un 3,8% interanual en octubre, indicó el Departamento de Comercio, lo cual igualó el máximo de tres años registrado en mayo.

El otro índice de inflación en Estados Unidos, el IPC, utilizado en particular para la revalorización de las pensiones de jubilación, cayó en octubre con respecto a septiembre.