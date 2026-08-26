Inflación de EE.UU. se mantiene alta en julio

La inflación en EE.UU. se mantuvo en 3,7% interanual en julio, una cifra alta que iguala a la de junio, según el índice PCE publicado este miércoles por el Departamento de Comercio.

Los inversionistas esperaban una ligera baja de los precios, a 3,6% interanual, según el consenso de la firma Trading Economics.

La inflación se vio impulsada en julio por los elevados precios de la energía provocados por la guerra en Irán.

El índice de precios de los gastos de consumo personal (PCE, por sus siglas en inglés) aumentó 3,7% en la medición a 12 meses.

En la medición mensual, el índice subió un 0,2% respecto al mes pasado.

Ambas cifras estuvieron en gran medida en línea con las expectativas de los analistas.

La guerra de EE.UU. e Israel contra Irán ha sumido Oriente Medio en el caos y ha hecho que los precios de la energía a nivel mundial se disparen, con Irán bloqueando prácticamente una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas a través del estrecho de Ormuz.

La administración Trump lidia con una crisis de precios desde que asumió el año pasado, crisis atizada por sus políticas arancelarias y la guerra contra Irán.

Los datos de inflación PCE del miércoles, aunque se mantuvieron estables con respecto a junio, siguen cerca de máximos en tres años.

La gestión de la economía por parte del republicano será una cuestión clave en las elecciones de mitad de mandato de noviembre, en las que los demócratas buscan arrebatarle el control de ambas cámaras del Congreso.

- La mirada de la Fed -

El índice de precios PCE es el método preferido de medición de la inflación del banco central estadounidense, que pretende mantenerlo en un objetivo a largo plazo del 2%.

La Reserva Federal no ha alcanzado ese objetivo desde hace más de cinco años, pero los datos del miércoles probablemente le den margen para mantener sus tasas de interés y no subirlas en su reunión de setiembre.

El nuevo presidente de la Fed, Kevin Warsh, ha dicho que la institución está centrada en combatir la inflación, y un grupo de responsables de política monetaria reclaman subidas de tipos de interés para lograrlo.

Subir las tasas encarece el crédito y desalienta de este modo el consumo y la inversión, lo cual reduce presiones sobre los precios.

Las familias estadounidenses sufren por los precios que suben hace años, desde la pandemia, y la inflación nunca ha vuelto al objetivo de la Fed debido a una serie de choques, incluidas las políticas arancelarias de Trump.

El mayor componente de la inflación PCE fue el rubro de bienes y servicios energéticos, cuyos precios aumentaron un 15,3% en 12 meses. En mayo este dato era de 24,1%.

Los precios de la gasolina son un asunto político sensible en EE.UU., y el precio medio de un galón de combustible regular (3,8 litros) ha subido un 37,5% desde el inicio de la guerra.

Los precios del diésel -que se trasladan a los de muchos bienes debido al transporte de carga- han subido un 50% en el mismo periodo.

El gasto de los consumidores aumentó sin embargo un 0,2% en julio, según mostraron los nuevos datos del PCE. La mayoría de los incrementos se concentraron en los servicios, incluidos los de salud, vivienda, servicios financieros y seguros.

El gasto en las principales categorías de bienes disminuyó en el mes.

- ¿Y el PIB? -

En un comunicado aparte, el Departamento de Comercio señaló que el crecimiento anualizado del PIB para el segundo trimestre de 2026 fue del 1,5%, según la segunda estimación de la cifra. El dato no varió respecto a la primera estimación publicada a finales del mes pasado.

Kathy Bostjancic, economista jefe de Nationwide, dijo que las perspectivas de crecimiento del PIB seguían siendo sólidas a pesar de la elevada inflación.

"Los datos de gasto del consumidor de julio y de envíos de bienes duraderos básicos apuntan a una sólida tasa de crecimiento del PIB en el tercer trimestre, que parece estar situándose al menos en el 3%" anualizado, afirmó.