Inflación de EE.UU. se mantiene en 3,7% interanual en julio (índice PCE)

La inflación en EE.UU. se mantuvo en 3,7% interanual en julio, una cifra alta que iguala a la de junio, según el índice PCE publicado este miércoles por el Departamento de Comercio.

Los inversionistas esperaban una ligera baja de los precios, a 3,6% interanual, según el consenso de la firma Trading Economics.

El PCE es la medida preferida de inflación de la Reserva Federal de EE.UU. La inflación se vio impulsada por los elevados precios de la energía provocados por la guerra en Irán.

El índice de precios de los gastos de consumo personal (PCE, por sus siglas en inglés) aumentó 3,7% en la medición a 12 meses.

En la medición mensual, el índice subió un 0,2% respecto al mes pasado.

Ambas cifras estuvieron en gran medida en línea con las expectativas de los analistas.

La guerra de EE.UU. e Israel contra Irán ha sumido Oriente Medio en el caos y ha hecho que los precios de la energía a nivel mundial se disparen, con Irán bloqueando prácticamente una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas a través del estrecho de Ormuz.

La administración Trump lidia con una crisis de precios desde que asumió el año pasado, crisis atizada por sus políticas arancelarias y la guerra contra Irán.

Los datos de inflación PCE del miércoles, aunque se mantuvieron estables con respecto a junio, siguen cerca de máximos en tres años.

La gestión de la economía por parte del republicano será una cuestión clave en las elecciones de mitad de mandato de noviembre, en las que los demócratas buscan arrebatarle el control de ambas cámaras del Congreso.