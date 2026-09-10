Inflación de productores en EE.UU. supera las expectativas por disparada de costos del diésel

La inflación mayorista en EE.UU. repuntó más de lo previsto en agosto, según datos del gobierno este jueves, impulsada por el aumento de los costos de la energía, en particular del diésel, mientras continúa la guerra con Irán.

El Índice de Precios al Productor (IPP) aumentó 5,4% en términos interanuales el mes pasado, informó el Departamento de Trabajo.

Se trata de una aceleración significativa respecto al incremento de 4,8% registrado en julio.

Los costos de la energía se dispararon 4,2% en el mes, impulsados especialmente por el precio del combustible diésel, que se disparó 24,1%, según el informe.

El aumento de los precios en las gasolineras agobia a los hogares y las empresas de EE.UU. desde que los bombardeos israelo-estadounidenses contra Irán a finales de febrero llevaron a Teherán a estrangular el estrecho de Ormuz en represalia.

Este paso marítimo es una ruta crucial para el tránsito energético mundial, lo que ha encarecido los costos. Es una cuestión de peso para los votantes a pocas semanas de las elecciones legislativas de medio término en EE.UU.

El precio del diésel, combustible muy utilizado para el transporte por carretera y la agricultura, se ha disparado hasta un nuevo récord en EE.UU. esta semana.

Actualmente se sitúa en una media nacional de 5,98 US$ por galón (3,7 litros), muy por encima del promedio de 3,71 US$ por galón de hace un año, según la asociación automovilística AAA.