Inflación en EEUU vuelve a subir en septiembre, a 3,7% anual (IPC)

La inflación en Estados Unidos continuó por la senda alcista en septiembre, con una subida del 3,7% interanual impulsada, sin sorpresa, por los precios de la energía, según los datos oficiales publicados el miércoles.

En la comparación mensual, el índice de precios al consumo (IPC) mostró la misma trayectoria, con un aumento del 0,6%, frente al 0,4% del mes anterior, aunque en línea con las expectativas de los analistas, según el consenso publicado por MarketWatch.

En agosto la inflación se había situado en el 3,4% interanual.

El repunte se produce a poco de las elecciones legislativas de medio término del 3 de noviembre en Estados Unidos, en las que el presidente Donald Trump y su Partido Republicano se juegan el control del Congreso.

El informe del miércoles del Departamento de Trabajo indicó que los costos de la gasolina explicaron más de la mitad del aumento, al dispararse un 9,1% mensual.

Excluyendo los precios volátiles de alimentos y energía, el IPC "subyacente" aumentó un 2,6% interanual.