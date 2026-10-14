Inflación en EEUU vuelve a subir en septiembre a días de legislativas

La inflación continúa afectando a los hogares estadounidenses, con la energía impulsando el índice de precios al consumidor, cuando el poder adquisitivo se ha impuesto como uno de los temas centrales de la campaña para las elecciones legislativas de mitad de mandato.

La inflación en Estados Unidos continuó por la senda alcista en septiembre, con una subida del 3,7% interanual impulsada, sin sorpresa, por los precios de la energía, según los datos oficiales publicados el miércoles.

En la comparación mensual, el índice de precios al consumo (IPC) mostró la misma trayectoria, con un aumento del 0,6%, frente al 0,4% del mes anterior, aunque en línea con las expectativas de los analistas, según el consenso publicado por MarketWatch.

En agosto la inflación se había situado en el 3,4% interanual. Los analistas esperaban un IPC más alto, pero en el orden de 3,6% año sobre año.

Como consecuencia directa de estas cifras que decepcionaron al mercado, los rendimientos de la deuda pública estadounidense se dispararon el miércoles: el bono a diez años, la referencia principal del mercado, alcanzó 5,32% frente al 5,21% al cierre del martes.

Los prestamistas exigen lógicamente más intereses para compensar la inflación, que recorta sus márgenes. No obstante, este aumento no debería necesariamente incitar a la Reserva Federal (Fed) a acelerar su calendario de posibles subidas, después de haber elevado sus tipos de interés de referencia en su última reunión.

Varios miembros de su Comité de Política Monetaria (FOMC) ya han señalado que no contemplan una nueva subida en el próximo encuentro del 27 y 28 de octubre.

Los mercados, por su parte, están más divididos, ya que los nuevos datos sobre la inflación hacen entrever a algunos una subida ya a finales de mes.

De hecho, cerca del 50% de los actores de mercado prevén una subida de 0,25 puntos de base para las tasas de la Fed en esta reunión, según la herramienta de seguimiento de CME, FedWatch, mientras que el martes más del 70% esperaban que se mantuvieran los tipos a finales de octubre.

La Bolsa de Nueva York abrió así a la baja. En la apertura, el índice Dow Jones retrocedía 0,22%, el Nasdaq perdía 0,63% y el amplio S&P 500 caía 0,47%.

- Asunto político -

El repunte se produce a poco de las elecciones legislativas de medio término del 3 de noviembre en Estados Unidos, en las que el presidente Donald Trump y su Partido Republicano se juegan el control del Congreso.

El informe del miércoles del Departamento de Trabajo indicó que los costos de la gasolina explicaron más de la mitad del aumento, al dispararse un 9,1% mensual.

Excluyendo los precios volátiles de alimentos y energía, el IPC "subyacente" aumentó un 2,6% interanual.

En un mes la inflación subyacente avanzó un 0,3%, un aumento similar al observado en agosto pero ligeramente superior a las expectativas de los mercados, que esperaban verla ceder levemente.

Pero el precio de la energía ha avanzado un 5,2% en un mes y 15,3% en el caso del diésel, mucho más que en agosto.

En un año, los precios de la energía han registrado un aumento de más del 20% y de cerca del 75% en el caso del diésel debido a la guerra emprendida por Israel y Estados Unidos contra Irán y sus consecuencias sobre la producción de energía y el comercio mundial, en particular con el cierre del estrecho de Ormuz por donde transitaba el 20% de los hidrocarburos mundiales.

La consecuencia es también que el costo del transporte aumentó con más fuerza, un 0,6% en un año, la mayor alza desde el pasado mes de marzo, poco después del inicio del conflicto.

Esta situación parece destinada a prolongarse: el precio del galón (3,8 litros) de diésel se ha instalado de forma duradera por encima de la barrera de los 6,50 dólares. Se trata del carburante más utilizado por los camioneros estadounidenses, pero también por los agricultores para su maquinaria agrícola.

Los alimentos, en cambio, no registraron ninguna subida en el mes de septiembre, una buena noticia para el bolsillo de los consumidores estadounidenses.

Otra buena noticia para los estadounidenses: los gastos sanitarios siguen disminuyendo, con un retroceso del 0,7% en un mes y una caída acumulada del 3,3% en un año.