Inflación estable en EE.UU. en agosto alimenta expectativas de subida de tasas

La inflación en EE.UU. permaneció estable en agosto en la medición interanual, en 3,4% según el informe oficial publicado el viernes, un dato que alimenta las expectativas de que la Reserva Federal suba las tasas de interés la próxima semana.

Los nuevos datos mostraron que el índice de precios al consumo (IPC) se mantuvo estable en agosto, pero sigue considerablemente elevado en comparación al inicio del año y muy por encima del objetivo a largo plazo del 2% de la Reserva Federal.

En la comparación mes a mes, en tanto, el índice de precios al consumo (IPC) subió a 0,4% en agosto, frente a 0,1% entre junio y julio.

La publicación estuvo precedida por una tensión inusual ya que, si el dato se percibe como malo, podría incitar a la Reserva Federal estadounidense (Fed) a subir sus tipos de interés la semana que viene.

Varios responsables de la Reserva Federal han señalado que estarían dispuestos a subir las tasas de interés si los datos de inflación de agosto no mostraban una desaceleración en el ritmo de aumento de los precios. El comité de política monetaria de la Fed se reunirá martes y miércoles próximos.

Sería un duro golpe para el presidente Donald Trump a pocas semanas de las elecciones legislativas de medio mandato.

El presidente y antiguo promotor inmobiliario hace campaña incansablemente por tipos de interés más bajos, con el fin de abaratar el crédito y estimular la economía.

- El impacto de la guerra -

La guerra contra Irán que Trump desencadenó el 28 de febrero junto a Israel ha provocado un repunte de la inflación en su propio país. Y la paciencia de los estadounidenses se acaba, al igual que la de los responsables de política monetaria.

El inicio del mes de septiembre estuvo marcado por una nueva disparada de los precios en las gasolineras, debido en particular a la reanudación de las hostilidades entre Washington y Teherán en torno al estratégico estrecho de Ormuz.

El diésel, combustible de tractores y camiones, batió un nuevo récord el viernes y superó el umbral simbólico de 6 dólares por galón (3,8 litros), según los datos de la asociación automovilística estadounidense.

Costaba en torno a 3,5 dólares a principios de año, antes del inicio de la guerra.

En tanto, el precio de la gasolina ha subido un 44% desde el inicio del conflicto.

La inflación subyacente, que excluye los precios más volátiles de combustibles y alimentos, se ubicó en 2,4% en 12 meses a agosto.

Precisamente, según Gregory Daco, economista jefe de EY Parthenon, los responsables de política monetaria se centrarán en la inflación "subyacente" al tomar sus decisiones sobre las tasas.

Otros, como Diane Swonk, economista jefe de KPMG, prevén que la Fed probablemente suba las tasas de interés antes de fin de año, a pesar de la creciente presión política para que las reduzca.

Los inversores apuestan en más de un 85% por un aumento de tasas, según la herramienta de seguimiento CME FedWatch. El jueves este porcentaje se ubicaba en 70%.

Los altos precios han golpeado con fuerza a la economía estadounidense, y la inflación mayorista repuntó más de lo previsto en agosto, según datos del gobierno publicados el jueves.

La Fed subió las tasas por última vez hace tres años, al poner fin al ciclo de aumentos que inició durante la pandemia para combatir una fuerte alza de precios.

Los tipos de interés se mantienen entre 3,50% y 3,75%.