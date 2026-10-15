Ingresos de Anthropic aumentaron casi un 50% en el último trimestre, según medios

Anthropic informó a los inversores el miércoles de que sus ingresos aumentaron cerca de un 50% hasta los 16.800 millones de dólares en el trimestre que terminó en septiembre, según medios de Estados Unidos.

Los datos de la compañía de inteligencia artificial se conocen a pocas semanas de su salida a la bolsa prevista para noviembre.

La empresa celebró una reunión privada el miércoles con inversores en su sede de San Francisco, según el Financial Times y Bloomberg, que difundieron detalles del encuentro.

Una presentación para inversores incluyó actualizaciones sobre las finanzas de la compañía, calculadas sobre una base ajustada, un método utilizado comúnmente por las empresas que excluye ciertos costos.

Anthropic dijo a los inversores que tenía un flujo de caja libre positivo y un margen operativo del 11%, ambos ajustados, en el tercer trimestre.

Sin embargo, la compañía también registró una pérdida neta de 42.000 millones de dólares el año pasado, según informes anteriores.

Sus ingresos anualizados alcanzaron los 65.000 millones de dólares a principios de este año, una cifra que podría llegar a los 100.000 millones de dólares para finales de 2026, de acuerdo con The New York Times.

La empresa con sede en San Francisco se encamina hacia una oferta pública inicial muy esperada, en la que buscaría una valoración de 2 billones de dólares, superando el récord de 1,8 billones de dólares de SpaceX cuando salió a bolsa en junio.

Según se informa, Anthropic espera celebrar su salida a bolsa después de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos.