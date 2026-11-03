Inmigración, Irán, inflación: Trump defiende su mandato en plenas legislativas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que recontruyó el país gracias a su política de mano dura contra la inmigración, la guerra contra Irán y la inflación, en una entrevista telefónica con Fox el día de las elecciones legislativas cruciales para su futuro.

"Tenemos que mantener la grandeza de Estados Unidos. Ahora somos grandes. Hace dos años éramos terribles", declaró Trump en el programa "Fox & Friends" horas después de que abrieran los colegios electorales.

En estas elecciones de medio mandato el partido Republicano se juega el control del Congreso. Las encuestas predicen que los demócratas ganarán la Cámara de Representantes y le dan opciones de hacerse también con el Senado.

Ante este panorama, Trump, cuya popularidad se ha desplomado, trató de atraer a los votantes de derecha.

"Éramos el hazmerreír de todo el mundo", afirmó.

"Los líderes de otros países ni siquiera nos tomaban en serio. Pensaban que éramos unos necios, y ahora estamos en la cresta de la ola. Somos el país más en boga del mundo. Todo el mundo nos respeta"

"Vamos a mantenerlo así y a mejorar aún más".

Trump ha conseguido frenar el flujo de entrada de migrantes por la frontera con México durante su segundo mandato, tiempo en el que también ha desatado un conflicto contra Irán que ha disparado el precio de la gasolina.

"Cuando asumí el cargo, la frontera estaba abierta. Teníamos a millones y millones de personas entrando a raudales, muchos de ellos delincuentes y asesinos", afirmó.

Sobre el aumento de los precios al consumidor, Trump aseguró que "la inflación está resuelta".

"Y en cuanto al estrecho de Ormuz, tenemos control total gracias al bloqueo naval (sobre Irán). Quiero decir que todo va bien", añadió sobre este paso marítimo clave para el mercado de hidrocarburos mundial, cuyo cierre por parte de Irán como respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel hizo caer la oferta de gas y petróleo.