“Salir a filmar y listo”. A primera vista parece una consigna sencilla. Solo bastan una cámara y la voluntad de salir a patear calle. Sin embargo, nada puede estar más alejado de la realidad. Además de los equipos y el financiamiento, si a ello se le agrega una pandemia de talla mundial, la tarea se hace casi imposible. Pero eso no detuvo a Valeria Massimino y Fer Casals quienes, de manera completamente independiente, lograron producir If You Don’t Wanna Know, Go Away.

El cortometraje, de 26 minutos, fue rodado en Nueva York en dos etapas durante la pandemia por Covid-19 entre 2020 y 2021. De hecho, el filme prácticamente estaba destinado a ser, sin que Massimino ni Casals lo supieran.

En 2019, ambos preparaban un viaje a Nueva York, luego de recibir una beca para hacer un máster en fotografía en el PhotoManhattan Photography School. En febrero del año siguiente, aterrizaron en la Gran Manzana. Si bien por aquellos días ya se hablaba del virus, no fue sino hasta entrado marzo que en Estados Unidos y el mundo se comenzó a hablar de la pandemia, lo que devino en el escenario que marcó la historia y quedó grabado en la memoria de millones de personas: miedo, soledad y muerte.

De alguna manera, Valeria y Fer quedaron atrapados en la ciudad más poblada de Estados Unidos. Antes de aterrizar en la Gran Manzana, el equipo ya había organizado entrevistas y notas de color para la Revista Meta, un medio fundado por ellos una década atrás como un magazine web de cultura general.

Pero la pandemia no solo cambió sus planes, sino que los sumió en un contexto de total incertidumbre. Frente a este panorama, este par de argentinos decidió salir a la calle a retratar cómo se vivía el Covid-19 en Nueva York. Con las vías casi completamente desiertas, algunos de los entrevistados recordaron que podían hablar con una persona que estaba en el otro extremo de la cuadra y sus voces se escuchaban, algo imposible en un día normal en esa ciudad.

Valeria Massimino, codirectora del cortometraje If You Don't Wanna Know, Go Away Cortesía Valeria Massimino

En diálogo con LA NACION, Massimino contó cómo fue su experiencia al momento de iniciar la grabación, así como sus impresiones, sobre todo en cuanto a la manera en que la comunidad originaria de Latinoamérica vivió la pandemia. Si bien son conocidos los cortometrajes acerca de la labor del personal sanitario durante la pandemia o cómo lo vivieron algunos rubros de la economía, este ofrece la mirada latina en una de las urbes más importantes del mundo.

-¿La pandemia pudo dibujar una suerte de radiografía de las condiciones de vida de la comunidad hispana en Nueva York?

Todo el mundo habla de que Nueva York es “Wow”, la Gran Manzana, donde todo es perfecto. Pero pase lo que pase, los más afectados en cualquier crisis son los que menos tienen. Es el inmigrante, el latino, las estadísticas lo reflejan. El documental habla de esto, cuando te quedás sin trabajo, cuando no tenés nada. Entonces, hacés labores que nadie más quiere, como llevarle comida a otras personas.

Nosotros encontramos 13 testimonios que se ven en el documental y que quisimos mostrar. No nos focalizamos en los médicos, porque para eso hay otro tipo de documentales; o lo que era el virus en sí; sino cómo lo vivía un latino, un inmigrante. Está el que tuvo que seguir saliendo a la calle, el que se contagió o contagió a su familia y, como nosotros, algunos tuvieron la suerte de no tener que estar yendo a una oficina e hicieron home office y tal vez lograron escapar de esa situación. Hubo quienes no les quedó otra que salir a la calle para ver qué podían hacer porque no tenían dinero. Lo que uno veía es que el latino era el que más tenía que salir.

Escenas de If You Don't Wanna Know, Go Away, el documental de Valeria Massimino y Fer Casals

-Al ser una ciudad enérgica, voraz y que no para, ¿cómo se vivió Nueva York en plena pandemia y luego con el proceso de vacunación?

Se sintió un cambio de ritmo en lo que es trabajar, porque las oficinas empezaron a quedar todas vacías y tuvieron que tomar esas medidas. En cuanto a la vacunación, allá no puedes obligar mucho a las personas. Digo, “obligar” también es difícil por la historia que ellos tienen, que los afroamericanos tenían miedo de vacunarse por todo el asunto de la discriminación que durante años probaron las vacunas en esa comunidad.

Nosotros pudimos regresar a la Argentina, todos apilados en un avión. Pero al año siguiente volamos otra vez a Nueva York para terminar el documental. Al volver, ya había una vacuna y solo la primera dosis, pero también nos encontramos con los antivacunas que decían: “No, por favor, no se vacunen”.

-De los testimonios recogidos, ¿cómo fue la postura de la comunidad latina inmigrante en torno a la vacunación?

En primer lugar, logramos tomar para el documental el testimonio de una chica estadounidense que decía que no hacía falta vacunarse porque “ya el cuerpo tenía suficiente vitamina C y D”. Pero cuando hablamos con algunos inmigrantes, muchos estaban a favor de la inmunización.

Escenas de If You Don't Wanna Know, Go Away, el documental de Valeria Massimino y Fer Casals Captura de video/If You Don't Wanna Know, Go Away

-En tu opinión, en medio de la pandemia, ¿cuál era el miedo más grande la comunidad latina?

Algunos inmigrantes tenían miedo de vacunarse y que luego quedara en el registro que estaban en Estados Unidos de manera ilegal, pero no era lo que predominaba. Por el contrario, trataban de recibir la dosis pronto. Pero, en general, había miedo de todo, de quedarse sin trabajo o de que su situación migratoria figurara en el sistema. Sin embargo, también había otras posiciones como la del chef David Burke -un conocido cocinero que ha deleitado los paladares de varias celebridades del espectáculo y deporte y también a Donald Trump-, que vio las cosas de otra manera. Él dijo: “Bueno, la gente decide quedarse en la casa porque Joe Biden está repartiendo cheques”.

Eso fue más como la Argentina, similar a las cosas que pasan acá. Podemos comparar esa situación en Nueva York con la forma en que se manejan aquí. Si bien el estado estuvo presente en ese momento, a algunos, como a Burke, les molestaba que se entregaran cheques para que la gente no saliera a la calle a trabajar y no aumentaran los contagios.

Escenas de If You Don't Wanna Know, Go Away, el documental de Valeria Massimino y Fer Casals Captura de video/If You Don't Wanna Know, Go Away

-Si pudieras describir en una palabra el sentimiento de los entrevistados durante la pandemia, ¿cuál sería?

En general, confusión, miedo, mucha incertidumbre. Fue fuerte ver el contraste de cómo vive un inmigrante, un latino, de alguien que no lo es. Como dice uno de los entrevistados, “no todos pudieron irse a Miami, Punta del Este o Los Hamptons mientras estábamos en pandemia”. Uno se pregunta: ¿quién es esencial? Un médico que daba su vida, mientras que otros hacían home office, o un latino que llevaba comida a alguien que pedía por teléfono. Fuimos afortunados en no contagiarnos estando en pleno epicentro.

Valeria Massimino y Fer Casals, directores del documental If You Don't Wanna Know, Go away Instagram/@valeriamassimino

Valeria Massimino y Fer Casals trabajan juntos desde hace varios años. If You Don’t Wanna Know, Go Away es la tercena producción que realizan de manera completamente independiente, antecedidos por Braschi TV Color y Rita La Salvaje. El pasado viernes 12 de enero, el documental se transmitió en la Argentina a través de Cine.Ar y se repetirá el próximo martes 30.

Además de llevar adelante la Revista Meta, en 2018 nació Meta Radio, un podcast de cine que se puede escuchar en Spotify, y luego, en 2019, Meta Pelis, la rama audiovisual que completa el universo creado por Massimino y Casals.