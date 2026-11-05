Inspirado por Stallone, Anthony Ippolito se forjó su protagónico en "Yo Soy Rocky"

Cuando el actor Anthony Ippolito supo que Hollywood produciría una película sobre "Rocky", amarró un saco de boxeo en el sótano de su abuela e improvisó su audición.

La audacia lo recompensó: el actor emergente se aseguró el codiciado papel de un joven Sylvester Stallone incluso antes de que comenzara oficialmente el proceso de selección.

"Fue un poco extraño pero estaba emocionado", dijo Ippolito en entrevista con AFP.

"Tenía muchas ganas de poner un pie dentro y abrirme paso, si era posible. Así que me dediqué a crear cosas y a enviárselas con la esperanza de que me respondieran. Y afortunadamente, lo hicieron", comentó el actor, de 27 años.

Dirigida por Peter Farrelly (ganador del Óscar con "Green Book"), "Yo Soy Rocky" narra los duros comienzos de Stallone, quien llegó a dormir en la calle cuando soñaba con una carrera en Hollywood.

Stallone conquistó la atención de dos productores al escribir un guion de un boxeador que contra todo pronóstico consigue la oportunidad de su vida al ser desafiado en el cuadrilátero por el campeón estadounidense Apollo Creed (Carl Weathers), una especie de metáfora de su propia realidad.

Pobre al punto de tener que vender a su perro porque no tenía cómo alimentarlo (luego lo recuperaría), Stallone rechazó las jugosas ofertas del estudio por el manuscrito: solo estaba dispuesto a venderlo si le daban el protagónico.

La cinta lo catapultó al estrellato y se llevó tres premios de la Academia, incluyendo el Óscar a mejor película.

Se volvió un fenómeno cultural con un sinfín de símbolos: las escaleras de Filadelfia, el mono gris y el inconfundible grito de "¡Adrian!".

Y cincuenta años después de su estreno, su historia coloca ahora a Ippolito en la mira de Hollywood.

- Un actor poco conocido -

Una de las pocas sugerencias que Stallone dio para "Yo soy Rocky" era contratar a un actor poco conocido, dijo en una rueda de prensa la productora Michele Weiss, por lo que el equipo se planteó una búsqueda mundial.

Pero Ippolito los sorprendió con una audición en la cual trató de capturar los ademanes y el físico del astro de acción.

Pese a que impresionó al propio Stallone, Ippolito, quien ya interpretó a un joven Al Pacino en la miniserie "The Offer", sintió una fuerte presión por encarnarlo a él y a Rocky, una figura de la cultura pop.

"Él es este personaje, el rol es una especie de héroe para la gente, y lo entiendo", dijo.

Stallone recibió a Ippolito un mes antes del rodaje, y le contó sobre el difícil camino hasta "Rocky".

"Él lidiaba con la parálisis facial que sufrió por un accidente durante su nacimiento, algo tan singular que lo marcó durante su juventud y le dificultó el tratar de volverse actor", dijo.

"Hay tantos elementos de esta historia que son tan únicos de él, y la hacen mucho más inspiradora", agregó.

El estreno en Los Ángeles de "Yo soy Rocky" reunió a protagonistas de la época.

Para Frank Stallone, ver una película sobre los desafíos que atravesó su hermano mayor fue "muy conmovedor".

"Es la historia de una historia" dijo Bill Conti, compositor de "Gonna Fly Now", cuya inconfundible fanfarria de metales en crescendo se volvió un himno de superación.

Ippolito dijo que no podía ni imaginar lo que Stallone sentía al ver su historia en la pantalla.

Pero comentó que para él significa "una carta de amor a lo que él fue capaz de superar, y al cine".