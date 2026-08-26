Instagram admite en juicio que promocionó herramientas de seguridad para menores poco utilizadas

El jefe de Instagram admitió el martes ante un tribunal de California que promocionó el éxito de herramientas de seguridad para adolescentes que prácticamente no se utilizaban.

Con más de 3000 millones de usuarios en todo el mundo, el gigante de las redes sociales es parte de Meta, la también casa matriz de Facebook y WhatsApp.

La organización de Mark Zuckerberg está defendiendo su posición frente a las acusaciones de una coalición de 29 estados de EE.UU. que sostienen que la empresa diseñó deliberadamente sus productos para enganchar a los niños y recopilar sus datos bajo engaños.

Los estados piden cerca de 200.000 millones de dólares en multas contra Meta. Una derrota judicial podría forzar cambios fundamentales en el modelo de negocio de la compañía y hacer temblar a toda la industria.

El juicio entró en su segunda semana el lunes y se espera que se prolongue hasta finales de septiembre.

Un abogado de la oficina del Fiscal General de Colorado interrogó al jefe de Instagram, Adam Mosseri, sobre la poca utilización de las herramientas conocidas como "Take a Break" (Tómate un descanso) y "Quiet Mode" (Modo silencioso), lanzadas en 2021 y 2023, respectivamente.

Mientras "Take a Break" permite a los usuarios configurar recordatorios para dejar de desplazarse por la pantalla, "Quiet Mode" silencia las notificaciones nocturnas.

Cuando se le preguntó a Mosseri si Meta había revelado las bajas tasas de adopción de estas herramientas -que no superan el 2% de las cuentas-, admitió que la empresa no lo hizo.

Sin embargo, señaló que estas funciones de seguridad se activaron por defecto en las cuentas para adolescentes, que incluyen controles parentales y se lanzaron en 2024.

Mosseri no pudo recordar si Meta había revelado alguna vez el porcentaje de cuentas de adolescentes que tienen los controles parentales activados.

El encargado de Instagram seguirá declarando el miércoles. También se espera que Zuckerberg testifique, aunque no está claro cuándo.

Otros testigos han declarado durante la última semana que las dos herramientas de protección no fueron efectivas. Sin embargo, el jefe de una de las plataformas de Meta rechazó la idea de que su adopción siga siendo baja.

"Esta es una función con una tasa de uso decepcionantemente baja que, desde entonces, ha mejorado significativamente", dijo.

- Adopción "decepcionante"-

Meta sabía que sus herramientas para proteger a los adolescentes en Instagram eran ineficaces, de acuerdo con los testigos.

Documentos internos de Meta que fueron mostrados al jurado indicaban que la función "Take a Break" alcanzó una tasa de adopción del 1,8%, mientras que "Quiet Mode" llegó al 8,7%.

Durante el interrogatorio de los abogados de los estados el martes, Francesco Fogu, director de diseño de producto en Instagram, dijo que no podía confirmar las cifras.

Sin embargo, admitió que la empresa "sabía que las tasas de adopción serían más bajas" cuando las herramientas no se activaban por defecto.

La jueza Yvonne Gonzalez Rogers, que decidirá el caso tomando el veredicto del jurado como referencia, pareció sorprendida de que Fogu no conociera los datos internos.

Otros dos exempleados también declararon que las herramientas no eran efectivas.

"En mi experiencia, 'Take a Break' es una función diseñada para fallar", declaró la semana pasada Arturo Bejar, exdirector de ingeniería de Meta.

George Volichenko, un científico de datos que trabajó en funciones de seguridad en Instagram en 2022 y 2023, dijo el lunes que las tasas de adopción de esas funciones eran "muy bajas y decepcionantes" y presentó al liderazgo de Meta como poco interesado en impulsar su uso.

Según Volichenko, la dirección no aprobó activar el modo silencioso de forma predeterminada para adolescentes más jóvenes, lo que frenó su adopción porque la configuración era difícil de encontrar en la aplicación.

Activar por defecto las funciones de seguridad habría provocado un "impacto negativo notable" en la interacción de los usuarios, añadió.

El modelo de negocio de Meta gira en torno a la venta de publicidad, y la empresa gana más cuando los usuarios pasan más tiempo en sus aplicaciones.