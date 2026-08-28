Inter Miami de Messi nombra como nuevo entrenador al Kily González en reemplazo de Hoyos

En medio de una crisis de resultados, el Inter Miami anunció este jueves la salida del entrenador argentino Guillermo Hoyos y su reemplazo por su compatriota Cristian "Kily" González, exjugador de la selección albiceleste.

González, sin experiencia como técnico fuera de Argentina, "asumirá de manera efectiva sus funciones una vez reciba los correspondientes permisos de trabajo", dijo el equipo que capitanea Lionel Messi en un comunicado.

Hoyos, una figura muy cercana a Messi y su familia, asumió el banco de Miami en abril tras la sorpresiva renuncia de Javier Mascherano, que había guiado a la franquicia hasta su primer título de liga en diciembre.