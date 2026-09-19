Inter rescata un empate 2-2 ante la Roma y Dortmund asume el liderato de la Bundesliga

El argentino Lautaro Martínez rescató al Inter de Milán con dos goles en la segunda parte y el campeón defensor de la Serie A empató el sábado 2-2 ante la Roma en su choque entre líderes de la tabla.

Además, el Borussia Dortmund se colocó primero en Alemania con su cuarta victoria consecutiva. Un remate de Maximilian Beier le dio al Dortmund una victoria 1-0 en Stuttgart y una ventaja de dos puntos sobre el campeón defensor Bayern Múnich.

Esta vez no fue Donyell Malen quien anotó para la Roma, sino el mediocampista Manu Koné, con dos goles en la primera parte, mientras la Roma se mantuvo en la cima por diferencia de goles. Martínez marcó al inicio y cerca del final de la segunda parte, y ambos equipos siguieron invictos.

Koné abrió el marcador a los seis minutos tras una asistencia del argentino Nahuel Molina, quien devolvió de cabeza un centro al segundo palo de Paulo Dybala para que Koné llegara a rematar.

Volvió a marcar desde corta distancia en el 37, tras una asistencia de Gianluca Mancini, luego de otro centro con efecto de Dybala. El gol fue anulado por fuera de juego, pero se concedió tras una revisión de video.

El entrenador de la Roma, Gian Piero Gasperini, evitó que Koné fuera vendido al Inter en la pretemporada.

Martínez respondió de inmediato tras el descanso, colocando la pelota junto al poste después de combinar de manera soberbia con Marcus Thuram en un rápido contraataque, y luego igualó en el 79.

El Cagliari, en gran momento, continuó su buen inicio con una victoria 1-0 en Udinese. El mediocampista Daniel Maldini —hijo del célebre defensor italiano Paolo Maldini— anotó para el equipo sardo.

Tras despedir al entrenador Domenico Tedesco, el Bologna empató 1-1 en casa ante el Torino.

Federico Bernardeschi le dio al Bologna una ventaja temprana, pero Sandro Kulenović igualó en el 77 para los visitantes.

La Lazio juega en Venezia más tarde.

Paris FC invicto en Francia

El entrenador inglés Liam Rosenior se impuso a su exclub, ya que Paris FC venció 2-1 en casa al Strasbourg en la Ligue 1.

Ilan Kebbal y Pablo Pagis anotaron para el Paris FC, que sigue invicto tras cinco partidos.

Rosenior molestó a los aficionados del Strasbourg después de marcharse en enero para un breve y desafortunado paso por Chelsea. El locutor del estadio pidió a los aficionados visitantes del Strasbourg que dejaran de entonar cánticos agresivos sobre Rosenior hacia el final del partido.

Gladbach vuelve a perder en Alemania

Un cambio de entrenador para el Borussia Moenchengladbach no evitó que el equipo siguiera encajando goles, ya que el Gladbach perdió 4-3 en casa ante el Mainz para una cuarta derrota consecutiva y 16 goles recibidos.

El Freiburg, tercero, está igualado con el Bayern después de remontar dos veces en un empate 2-2 en Eintracht Frankfurt.

Hubo victorias en casa para Werder Bremen y Hamburg.

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