Iowa desestima demanda de Trump contra una encuestadora y un medio

Un juez de Iowa desestimó la demanda presentada por Donald Trump contra un periódico y una firma de encuestas sobre un sondeo que lo daba como perdedor en ese estado del medio oeste estadounidense antes de las elecciones de 2024.

Trump demandó a la encuestadora Ann Selzer y al diario Des Moines Register por el sondeo publicado que lo mostraba por detrás de la demócrata Kamala Harris por tres puntos.

El republicano, que ya había ganado en Iowa en 2016 y 2020, también resultó ganador en ese estado en 2024 por 13 puntos.

En su demanda, Trump argumentaba que la encuesta equivalía a una "interferencia electoral" y a un "fraude al consumidor", razones rechazadas por el juez Scott Beattie en un fallo de 64 páginas emitido el miércoles.

Las encuestas son amparadas bajo la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que garantiza la libertad de expresión y de prensa, dijo el juez.

"Una encuesta durante un año de elecciones presidenciales y legislativas es expresión sobre un asunto de interés público (...) ocupa la cima de la pirámide de valores de la Primera Enmienda", afirmó Beattie.

Trump ha calificado a varios medios de comunicación desde su regreso a la Casa Blanca como "enemigos del pueblo", y ha presentado múltiples demandas por difamación.

El jueves, un juez federal ordenó a la Casa Blanca volver a dar acceso a los periodistas de CNN, Ms now y Politico, vetados la semana pasada por el presidente.