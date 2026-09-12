Irán obtuvo imágenes satelitales chinas antes del ataque mortal a base de EE.UU. en Jordania (prensa)

El diario The Wall Street Journal informó que entidades chinas proporcionaron a Irán imágenes satelitales de una base estadounidense en Jordania antes y después de un ataque que causó la muerte de tres soldados norteamericanos, un hecho que podría agravar las tensiones entre Washington y Pekín.

El ataque se remonta al 17 de julio, cuando Irán lanzó misiles contra la base aérea de Muwaffaq Salti, en Jordania, donde se encuentran desplegadas fuerzas estadounidenses.

Tres soldados estadounidenses perdieron la vida.

Funcionarios de Washington citados por The Wall Street Journal bajo anonimato no identificaron a las entidades chinas involucradas ni sugirieron que Pekín fuera directamente responsable del ataque.

Sin embargo, funcionarios estadounidenses han planteado el asunto a sus homólogos chinos, y podría volver a surgir cuando el presidente estadounidense Donald Trump reciba a su par chino Xi Jinping en la Casa Blanca el 24 de septiembre.

Funcionarios chinos solicitaron pruebas de la transferencia de imágenes satelitales y se negaron a reconocer que empresas de su país estuvieran involucradas en el suministro de las imágenes a Teherán, informó The Wall Street Journal el viernes por la noche.

El presidente Donald Trump advirtió a Pekín que no vendiera armas a Irán, y en mayo, Washington sancionó a tres empresas chinas de satélites por facilitar operaciones militares iraníes.