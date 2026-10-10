Isaías se degrada a ciclón postropical tras tocar tierra en EEUU

Isaías se degradó el sábado a ciclón postropical tras tocar tierra como huracán categoría 2 en la costa de Estados Unidos del Golfo de México.

La tormenta golpeó la noche del viernes cerca de la localidad turística de Destin, Florida, con vientos máximos sostenidos de 165 km/h.

Desde entonces perdió fuerza, aunque todavía puede provocar fuertes lluvias en el sur de Alabama, la costa noroccidental de Florida y Georgia, dijo el Centro Nacional de Huracanes (NHC).

El NHC dijo que Isaías se desplazará el sábado a través de Alabama y Tennessee, y que se disipará el domingo.

Isaías ha dejado sin luz a unas 860.000 personas en Florida, Georgia y Alabama, según el sitio PowerOutage.

Poco antes de que tocara tierra, en Pensacola, a poco más de una hora de Destin, se registraron fuertes ráfagas de viento que arrancaron los techos de algunas casas y negocios, constató un periodista de la AFP.

Isaías es el primer huracán en impactar territorio continental de Estados Unidos desde Milton en 2024.

La temporada oficial de huracanes del Atlántico se extiende del 1 de junio al 30 de noviembre. Aunque pueden formarse tormentas tropicales durante esos meses, el primer huracán suele aparecer mucho antes de octubre.

La tardía formación de Isaías en el Atlántico contrasta con la actividad registrada en el Pacífico, donde se han desarrollado varios huracanes durante el año, entre ellos Polo, que alcanzó la categoría 5, la máxima de la escala Saffir-Simpson.

Los meteorólogos atribuyen esta diferencia a El Niño.

Este fenómeno suele favorecer una mayor actividad de huracanes en el Pacífico, mientras que en el Atlántico altera los vientos de tal forma que dificulta que las tormentas se fortalezcan y se conviertan en huracanes.