Israel y Medio Oriente no necesitan que Cisjordania sea "una nueva crisis"

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, advirtió el miércoles que lo último que necesitan Israel y Medio Oriente es que Cisjordania se convierta en una nueva crisis regional.

"Lo último que Israel necesita o que la región necesita es una crisis adicional o un punto de fricción adicional; entendemos que ese es el caso y que es lo que está pasando", dijo Rubio.

A comienzos de esta semana, el ejército israelí realizó una amplia operación en la colonia Nevé Tzuf, en Cisjordania, cerca de Ramala. El operativo ocurrió luego de que un colono israelí fuera abatido el domingo.

Israel ocupa Cisjordania desde 1967. Más de 500.000 israelíes viven en asentamientos en ese territorio, considerados ilegales por la comunidad internacional, junto a unos tres millones de palestinos.

La violencia se ha disparado en Cisjordania desde el estallido de la guerra en Gaza, a causa del ataque del movimiento islamista Hamás de octubre de 2023.