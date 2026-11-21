ATLANTA (AP) — Jalen Johnson anotó 26 puntos, Aaron Wiggins rescató a la diezmada línea de bases de Atlanta con 19 unidades y los Hawks superaron un inicio lento para vencer 111-97 a los Hornets de Charlotte el viernes por la noche en un partido de la Copa NBA.

Los Hawks lograron su tercera victoria consecutiva y han ganado ocho de sus últimos 11 partidos. Los Hornets han perdido cuatro seguidos y 10 de 11.

Moussa Diabaté encabezó a los Hornets con 21 tantos y 14 rebotes. Brandon Miller aportó 19 unidades.

Johnson y Dyson Daniels, quien lidera la NBA en robos y desvíos, tuvieron cuatro robos cada uno. Los Hawks sumaron 12 y sacaron ventaja de 36-16 en puntos tras pérdidas.

Daniels terminó con 11 puntos, 10 asistencias y ocho rebotes.

Charlotte tomó una amplia ventaja de 14 puntos, 50-36, en el segundo cuarto, en un partido muy distinto a la paliza 128-81 que los Hawks les propinaron a los Hornets el 23 de octubre, la mayor diferencia en la historia de la franquicia de Atlanta.

Los Hornets llegaron al descanso arriba apenas 57-56 y los Hawks se apoyaron en su defensa y en los triples para ponerse al frente en el tercer periodo. Un triple de Johnson le dio a Atlanta la ventaja 68-65 y un robo de Daniels preparó una volcada de Johnson para el 76-69.

Los Hawks superaron a los Hornets 31-19 en el tercer periodo para irse al último cuarto con ventaja de 87-76.

La línea de bases de los Hawks estuvo limitada, ya que el novato Kingston Flemings (espalda) se perdió su tercer partido consecutivo y CJ McCollum (pantorrilla) estuvo fuera por segundo juego seguido. Se espera que McCollum se pierda cuatro semanas. El pívot Jock Landale (espalda) también quedó fuera. ___

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