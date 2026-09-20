Ja'Marr Chase anota dos TD con pases de Joe Burrow y Bengals vencen 20-6 a Texans

HOUSTON (AP) — Joe Burrow lanzó dos pases de touchdown a Ja’Marr Chase para guiar a los Bengals de Cincinnati a una victoria de 20-6 sobre los Texans de Houston el domingo.

La gran jornada de Chase llegó una semana después de que el cinco veces seleccionado al Pro Bowl tuviera apenas dos recepciones para 12 yardas en una victoria sobre Tampa Bay. Eso llevó a Burrow, al entrenador Zac Taylor y al coordinador ofensivo Dan Pitcher a manifestar que darle más el balón tenía que ser una prioridad contra los Texans.

Dejaron claro que lo decían en serio desde temprano, ya que Chase superó el rendimiento de la semana pasada con 14 yardas recibidas en la primera serie ofensiva de Cincinnati y no bajó el ritmo después de eso.

Puso a los Bengals (2-0) arriba 7-0 cuando logró arrastrar la punta del pie dentro del campo en una espectacular recepción de touchdown de 32 yardas sobre Derek Stingley, con unos 3 minutos y medio por jugar en la primera mitad.

Los Bengals ganaban por 7 cuando Burrow encontró a Chase otra vez. Esta vez, atrapó un pase de 18 yardas en la zona de anotación frente a un Reed Blankenship que se lanzó en clavado, para poner el marcador 17-3 con unos 3 minutos restantes en el tercer cuarto.

Chase terminó con siete recepciones para 75 yardas y Burrow completó 20 de 31 para 207 yardas pese a lidiar con rigidez en la espalda que lo hizo perder tiempo de práctica esta semana. Tee Higgins sumó cinco recepciones para 95 yardas.

Fue otro partido decepcionante para los Texans, que están 0-2 después de perder 36-31 ante Buffalo en el debut. Necesitarán retomar el rumbo la próxima semana para evitar comenzar 0-3 por segundo año consecutivo.

C.J. Stroud completó 30 de 55 para 353 yardas por aire en un día en el que los Texans tuvieron problemas para correr el balón. Sus corredores terminaron con apenas 18 yardas terrestres. No lograron anotar un touchdown mientras jugaban sin su receptor estrella Nico Collins, después de haber anotado 31 puntos la semana pasada.

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