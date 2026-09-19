Ja'Marr Chase busca recuperarse tras una discreta actuación en la semana 1

CINCINNATI (AP) — El coordinador ofensivo de los Bengals de Cincinnati, Dan Pitcher, lo expresó en términos claros y sencillos después de que Ja’Marr Chase apenas registrara dos recepciones para 12 yardas en el partido inaugural de la temporada.

“No le lanzamos el balón lo suficiente. Es bastante simple”, admitió Pitcher el miércoles, mientras los Bengals se preparaban para el partido del domingo en Houston. “Tenemos que lanzarle el balón más. Es el mejor receptor del mundo. Eso es lo primero y principal”.

La buena noticia para los Bengals es que anotaron 33 puntos en una victoria de la Semana 1 sobre los Buccaneers de Tampa Bay, y podrían haber sumado 40 unidades si no hubieran terminado arrodillándose con el balón dentro de la zona roja para cerrar el cuarto periodo.

Después de que el año pasado el equipo atravesó una frustrante temporada, Chase se mostró contento de ver que los Bengals abrieron 2026 con marca de 1-0.

“Lo que se entiende no necesita explicarse al final del día. Creo que me hice responsable de mi actitud. No me descontrolé. No hice cosas de más. Actué como un profesional. Al final del día, solo quiero ganar”, expresó Chase. “Como atleta y como competidor, lo mejor que quiero hacer es ayudar a mi equipo, aportar y ganar”.

Chase empató su segunda cifra más baja de recepciones en su carrera en la Semana 1 y también empató la segunda cifra más baja de yardas recibidas que ha tenido en la NFL.

Las coberturas defensivas de Tampa Bay influyeron en ello. El receptor abierto Tee Higgins tuvo más oportunidades de uno contra uno en profundidad de las que suele tener, y el ala cerrada Mike Gesicki quedó desmarcado, al liderar al equipo con cinco recepciones para 78 yardas en la Semana 1.

“Hicieron un buen trabajo quitándonos algunos lanzamientos. Sí, nos quitaron algunos lanzamientos, pero aun así tuve otras oportunidades de influir en el partido. Probablemente a Joe no le gustó lo que vio. Por eso él es el quarterback y yo juego de receptor”, indicó Chase sobre sus bajas estadísticas.

Aun así, los Bengals reconocen la importancia de darle el balón a Chase con mayor frecuencia de aquí en adelante.

El quarterback Joe Burrow, quien ha estado limitado en los entrenamientos esta semana por una lesión en la espalda pero se espera que juegue el domingo, señaló: “Se trata menos de un equilibrio y más de ‘tenemos que involucrarlo’. Creo que ese sentir se repitió desde muchos frentes después del partido, y no puedes salir de un juego así y que Ja’Marr Chase toque el balón dos veces. Sin duda será un punto de énfasis”.

En la Semana 2, los Bengals viajarán para enfrentar a los Texans de Houston. Aunque Houston permitió 36 puntos en el partido inaugural de la temporada, la defensa de los Texans es considerada una de las mejores de la NFL. Los Texans juegan muchas coberturas agresivas, retando a los equipos rivales a intentar jugadas arriesgadas contra ellos.

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