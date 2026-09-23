Jaxson Dart se sometería a cirugía de rodilla y el QB se perdería la temporada

Nueva York (AP) — El quarterback Jaxson Dart probablemente se someterá a una cirugía en la rodilla izquierda que pondrá fin a su temporada con los Giants de Nueva York, según una persona con conocimiento de los detalles de la lesión.

La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato el miércoles porque el equipo no ha anunciado la condición del mariscal de campo.

Dart se lesionó en la primera serie ofensiva el lunes por la noche contra los Rams de Los Ángeles, cuando su pierna izquierda se dobló de forma extraña al ser golpeado por dos defensores. Tras decir inicialmente que se trataba de algo cercano a una lesión del ligamento colateral medial, el entrenador John Harbaugh manifestó el martes que el proceso de evaluación de Dart aún seguía en curso.

Una resonancia magnética reveló daños en el ligamento colateral medial y en el ligamento cruzado posterior, según un reporte de NFL Network. Harbaugh tiene previsto hablar con los reporteros después del entrenamiento más tarde el miércoles.

Perder al rostro de la franquicia, de 23 años, por una lesión de larga duración sería un golpe significativo en la primera temporada de Harbaugh al mando, que comenzó con una victoria en casa contra Dallas en la Semana 1. Jameis Winston asumirá el puesto de titular a partir del domingo contra Tennessee.

Los próximos cinco rivales de los Giants suman un récord combinado de 2-8. Winston tiene marca de 3-9 en 12 aperturas en la NFL desde 2024.

El redactor de fútbol americano profesional de AP Rob Maaddi, en Tampa, Florida, contribuyó a este informe.

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