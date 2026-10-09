Jede de ONU considera Nobel de la Paz a Pillay un homenaje a quienes "hacen respetar el derecho internacional"

La concesión del Premio Nobel de la Paz a la sudafricana Navi Pillay rinde homenaje a quienes luchan por defender y hacer cumplir el derecho internacional, afirmó este viernes el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.

"Durante décadas, ha sido una defensora del derecho internacional y los derechos humanos, y una voz firme e independiente en favor de la justicia en algunos de los casos jurídicos internacionales más históricos de nuestro tiempo", dijo Guterres sobre Pillay, ex alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

"El premio de hoy es un homenaje a todas aquellas personas que trabajan para hacer respetar y defender el derecho internacional, el Estado de derecho y los derechos humanos, y para garantizar la paz, la justicia y la dignidad humana", afirmó en un comunicado.