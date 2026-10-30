Jefa de la diplomacia de la UE dijo que el Canciller ruso presentó "mentiras" en reunión del G20

El Canciller ruso, Serguéi Lavrov, presentó "mentiras" sobre el conflicto en Ucrania durante las reuniones del G20 en Estados Unidos, dijo este viernes la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, que acusó a Moscú de socavar las negociaciones de paz.

"Estábamos hablando de la gran crisis geopolítica, incluida Ucrania, y pudimos dirigirnos directamente a Serguéi Lavrov sobre este tema", dijo Kaja Kallas a la AFP. "Por supuesto, planteó muchas mentiras, muchas narrativas falsas que también pudimos rebatir después".

La presencia de Lavrov en la reunión de dos días de ministros de Relaciones Exteriores en Atlanta, Georgia, avivó las tensiones con los representantes europeos, al tiempo que dejó en relieve unos vínculos más cercanos entre Estados Unidos y Rusia.

Esta cita ocurre antes de las nuevas negociaciones previstas entre Kiev, Moscú y Washington en noviembre.

Pero Rusia no parece estar lista para avanzar en las conversaciones de paz, afirmó Kallas.

"Incluso si lo dijeran con palabras, sus actos cuentan otra historia", dijo. "Julio, agosto y septiembre han sido los meses más mortíferos para los civiles en Ucrania".

"Deberían demostrar con sus actos que están preparados para negociar, pero claramente, claramente no lo están", agregó.

La alta diplomática europea también llamó a mantener la presión sobre Moscú, particularmente para asegurar un alto el fuego en el Mar Negro.

La reunión del G20 comenzó con un traspié al cancelarse una foto de grupo tradicional poco antes del inicio de la cumbre, después de que algunos responsables europeos se opusieran a aparecer junto a Lavrov, dijo a la AFP una fuente diplomática.

Al ser consultada sobre la cancelación, Kallas explicó que, cuando Rusia inició la guerra contra Ucrania, los funcionarios europeos acordaron no normalizar su presencia en los foros internacionales. "No hemos cambiado nuestras políticas", dijo.

Un funcionario estadounidense afirmó que la foto fue cancelada debido a la controversia y para evitar que "una oportunidad ceremonial para una foto se convirtiera en una distracción diplomática".