Jefe de la OIEA pide a Irán colaboración para comprobar el estado de sus obligaciones

El director general del organismo de Naciones Unidas de Energía Atómica pidió el martes a Irán que "colabore con la OIEA sin más demora para aclarar las cuestiones pendientes" sobre las obligaciones en materia nuclear de Teherán.

Rafael Grossi instó, ante el Consejo de Seguridad de la ONU, a la república islámica a proporcionar al organismo "la información y el acceso que necesita para poder verificar todas las instalaciones y los materiales en cuestión, tal y como exige la obligación legal de Irán".

La OIEA no ha tenido acceso a las instalaciones nucleares del país desde junio del 2025, cuando Israel, con el apoyo de Estados Unidos, atacó infraestructuras de este sector de Irán.

Otras infraestructuras nucleares han sido blanco de ataques desde finales de febrero, con el estallido del conflicto en Oriente Medio.

Existen dudas sobre el estado de las reservas iraníes de uranio altamente enriquecido.

Antes de los ataques de junio de 2025, la OIEA había calculado que Irán poseía unos 440 kilogramos de uranio enriquecido al 60%.

El país siempre ha negado que tenga el objetivo de desarrollar armamento atómico y defiende su derecho de disponer de un programa nuclear civil.

El representante iraní ante la ONU, Amir Saeid Iravani, denunció el martes el "silencio" del Consejo de Seguridad ante los ataques estadounidenses e israelíes contra su país.