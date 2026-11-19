El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, destacó el papel "crucial" de la Corte Penal Internacional en un momento en que esta se enfrenta a críticas por parte de Estados Unidos, Rusia y China, según informó el jueves su portavoz.

"El secretario general considera que la Corte Penal Internacional es uno de los órganos fundamentales para la justicia internacional en el mundo", declaró Stéphane Dujarric.

"Queremos que su labor cuente con el apoyo de los Estados miembros. El pilar del estado de derecho es uno de los fundamentos de la estabilidad mundial, por lo que debe fortalecerse y no debilitarse".