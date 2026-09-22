Jefe de la ONU pide a EE.UU. y China que cooperen ante desafíos de la IA

El secretario general de la Onu, António Guterres, pidió el martes a Estados Unidos y China que cooperen frente a los desafíos que plantea la inteligencia artificial (IA).

"Los gobiernos con las mayores capacidades en IA tienen las mayores responsabilidades ante la humanidad. Para establecer canales de diálogo, transparencia, confianza y cooperación", dijo Guterres.

"En un momento crucial de la Guerra Fría, los rivales estratégicos llegaron a reconocer la necesidad de gestionar los riesgos existenciales comunes", añadió.

Washington y Pekín debaten la creación de un canal de comunicación para abordar el desarrollo de la inteligencia artificial, con vistas a la cumbre del jueves entre los presidentes Donald Trump y Xi Jinping.

Las conversaciones se producen en un momento en que ambas potencias se enfrentan a los crecientes temores a que los sistemas de inteligencia artificial puedan escapar al control humano.

La IA es uno de los temas principales de la Asamblea General de la Onu de este año.

Antes de la semana de reuniones y discursos en Nueva York, los líderes de más de 20 países instaron a adoptar medidas de seguridad para esta tecnología.

China y Estados Unidos no figuraban entre los signatarios.

Trump se ha mostrado firmemente en contra de adoptar medidas de seguridad para la IA y prometió el sábado que no permitiría la "destrucción" de este sector por temores injustificados.

Xi dijo en julio que la IA no debería estar dominada por un solo país e instó a la cooperación internacional para su desarrollo.