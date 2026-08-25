Jefe de la PGA niega que haya planes para el retorno de las figuras de LIV

La PGA no tiene de momento planificado ofrecer a las estrellas de LIV Golf, como Bryson DeChambeau y Jon Rahm, una vía de regreso desde el tambaleante circuito disidente, afirmó el martes su director ejecutivo, Brian Rolapp.

Lanzada en 2022 con apoyo de Arabia Saudita, el circuito LIV provocó un terremoto en el mundo del golf al gastar miles de millones de dólares para atraer a los mejores jugadores lejos de la tradicional PGA, pero su supervivencia ahora pende de un hilo.

Tras perder a sus inversores saudíes, los organizadores de LIV han prometido una versión 2.0 reducida para 2027 con nuevos inversores, pero varios jugadores clave podrían abandonarla, según versiones de prensa.

Aunque el Tour de la PGA ofreció una vía de regreso temporal para algunos jugadores de LIV -Brooks Koepka, ganador de cinco torneos de Grand Slam, aprovechó la oportunidad en enero, pagando sanciones económicas-, no hay planes de repetirla, dijo Rolapp.

"Actualmente no hay planes para un programa de regreso de miembros como el que vieron a principios de este año", señaló este martes en Atlanta, previo al último del año de la PGA.

Esta ha vetado a los jugadores de LIV en sus eventos, insistiendo en que cualquier jugador que desee regresar debe primero cortar completamente sus lazos con el circuito disidente, y Rolapp afirmó que "las reglas importan".

"La responsabilidad y la disciplina son esenciales en cualquier organización, y desde luego para la integridad del Tour y del juego", señaló.

"Hemos sido coherentes. Cualquiera que esté interesado en venir a la PGA debe demostrar que ha quedado liberado de sus compromisos contractuales o de cualquier obligación residual que pueda tener en ese modelo heredado".

Los organizadores de LIV Golf han prometido volver en 2027 con un calendario reducido, premios menores y nuevos inversores.

En declaraciones realizadas el domingo en el torneo de Indianápolis que pone fin a la temporada de LIV, DeChambeau dijo que se sentía "orgulloso" de lo que este circuito ha logrado, y afirmó que tenía "grandes ideas sobre lo que podría ocurrir el próximo año".

Pero el lunes publicó un enigmático mensaje en Instagram: fotos de varias victorias en LIV, con el pie "Fue una buena racha".