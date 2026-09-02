Jefe de Nvidia insta a ministros del G20 a construir infraestructura de IA

El director ejecutivo de Nvidia instó este miércoles a los ministros del G20 a construir más centros de datos para respaldar la revolución de la inteligencia artificial, y advirtió que los líderes que insisten en los peligros de esta tecnología corren el riesgo de dejar a sus países rezagados

Jensen Huang hizo este llamado en el segundo día de una reunión del G20 en Carolina del Norte, donde el gobierno de Donald Trump ha reunido a altos ejecutivos de IA para presentar su visión a ministros de las principales economías del mundo

"Al final, lo que cada país tendrá que reconocer es que la IA es infraestructura, del mismo modo que lo son el agua, las carreteras, la electricidad, internet", dijo Huang

Nvidia es la empresa clave detrás del furor por la IA generativa, que la ha catapultado a convertirse en la compañía que cotiza en bolsa más valiosa del mundo

Las unidades de procesamiento gráfico (GPU) de la compañía, alojadas en centros de datos especialmente construidos que se están levantando en todo el planeta, son los componentes esenciales para entrenar modelos de IA

Huang rechazó la idea de que la IA supone una amenaza para el empleo, uno de los temores que ha alimentado la oposición pública a esta tecnología

"La idea de que de algún modo todos los empleos van a ser eliminados o desaparecerán (...) es simplemente un disparate", manifestó Huang a los ministros de tecnología del G20

El trabajo se redefinirá, en lugar de desaparecer, argumentó

"Las tareas se van a automatizar, pero el propósito de nuestros trabajos permanece", señaló

Advirtió que los países saldrían perjudicados si sus líderes "hablan de la tecnología con miedo, con incertidumbre"

"El peor resultado es que no saques provecho de ella, que te quedes atrás. Ese es, con diferencia, el peor desenlace", afirmó Huang

Huang también instó a los gobiernos a no sobrerregular la tecnología, repitiendo comentarios similares hechos por Elon Musk un día antes

La reunión se celebró en medio de una creciente reacción en contra de la construcción de centros de datos de IA en Estados Unidos, un asunto que ha cobrado peso político a medida que el país se encamina a las elecciones legislativas de medio término en noviembre