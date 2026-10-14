Jefe del Tesoro de EEUU pide un FMI más fuerte contra las "políticas distorsionadoras"

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, pidió el miércoles que el Fondo Monetario Internacional (FMI) haga más para combatir las políticas que afectan la competencia, un comentario que parece dirigido a China.

"Responsables políticos de todo el mundo están manteniendo discusiones difíciles sobre cómo sostener sistemas basados en el mercado en medio de políticas distorsionadoras de algunas economías que sesgan la competencia y perjudican el empleo", dijo Bessent.

Agregó que el FMI se fundó para evitar este tipo de políticas y sus efectos de contagio negativos.

"Debe hacer oír su voz sobre esta cuestión crítica o corre el riesgo de quedar relegado", añadió Bessent en referencia a la organización financiera.

Bessent hizo este llamado en una declaración preparada para el Comité de Desarrollo del Banco Mundial y el Comité Monetario y Financiero Internacional del FMI.

El banco y el fondo celebran sus reuniones anuales en Bangkok esta semana. Bessent decidió no asistir y envió en su lugar a su adjunto.

Aunque los comentarios de Bessent no mencionan específicamente a China, la segunda mayor economía del mundo ha enfrentado críticas de que sus políticas provocan una dependencia excesiva de las exportaciones para el crecimiento.

Los críticos sostienen que el exceso de capacidad industrial y de producción de China reduce los precios de forma injusta.

El jefe del Tesoro también pidió al Banco Mundial que se concentre en sectores críticos para el desarrollo y la industrialización, "entre ellos, en primer lugar, una energía fiable y asequible".

Bessent dijo que el Banco Mundial debería retirar formalmente sus restricciones a la financiación de proyectos de extracción de petróleo y gas.