Jefes de Nvidia y OpenAI, entre los invitados a una cena con Xi en la Casa Blanca

El jefe de Nvidia, Jensen Huang, y el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, figuran entre los líderes tecnológicos invitados la próxima semana a una cena de Estado en la Casa Blanca en honor al presidente chino, Xi Jinping, informó el viernes una funcionaria estadounidense.

"Será un evento muy codiciado, con plazas muy disputadas", dijo esa fuente bajo condición de anonimato durante una charla con periodistas.

Añadió que también se prevé que asistan el fundador de Amazon, Jeff Bezos; el jefe de SpaceX y Tesla, Elon Musk; el máximo responsable de Apple, Tim Cook, y el CEO de Google, Sundar Pichai.

Se prevé que la inteligencia artificial ocupe un lugar destacado en las conversaciones entre Trump y Xi, dado que Estados Unidos y China son las dos potencias dominantes en la carrera por dominar esa tecnología.

A pesar de los crecientes llamados a moderar el ritmo de la IA ante el riesgo de perder su control, el gobierno estadounidense considera que los principales actores del sector —OpenAI, Anthropic, Google y Meta— no pueden permitirse reducir la velocidad, por temor a que China tome la delantera.

Durante mucho tiempo considerada rezagada en el ámbito de la IA avanzada, Pekín está reduciendo rápidamente la distancia que la separa de Estados Unidos.

Washington intenta frenar estos avances limitando las exportaciones hacia China de chips avanzados necesarios para la IA de punta, en particular los semiconductores de Nvidia.

Pese a esta rivalidad, sigue existiendo la esperanza de que las dos superpotencias puedan llegar a un acuerdo durante el encuentro entre Trump y Xi.

Sin embargo, no parece probable un pacto para la desaceleración del desarrollo de la IA o la implementación de salvaguardias a escala mundial.