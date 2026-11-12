Jensen Huang, cofundador de Nvidia y padrino de la IA derribado por el escándalo

Los chips diseñados por Nvidia están empujando los límites de la inteligencia artificial, y su ahora ex CEO, Jensen Huang, derribado por un escándalo de relaciones extramaritales, fue el artífice de llevar la empresa a ser la más valiosa del mundo en 33 años al mando.

Desconocido para el público hasta hace poco, este hombre de 63 años emergió recientemente como un poderoso emprendedor, congregando multitudes mientras presentaba componentes de vanguardia esenciales para el desarrollo de herramientas de IA como ChatGPT.

Pero este jueves Huang se vio obligado a abandonar la empresa que cofundó tras el estallido de un escándalo sobre su vida personal. Admitió que tuvo una aventura con una mujer que, según sospechan las autoridades estadounidenses, trabajaba para los servicios de inteligencia chinos.

Huang dimitió como director ejecutivo el jueves y también renunció a su puesto en el consejo directivo. La empresa no dio ningún motivo.

Nvidia había abierto previamente una investigación sobre Huang, quien reconoció haber sido infiel a su esposa y dijo estar "profundamente arrepentido".

Huang tuvo una aventura con Alice Huang -con quien no tiene ninguna relación de parentesco-, una exdirectiva de la empresa Megaspeed, con sede en Singapur.

El New York Times informó el miércoles de que Huang estaba involucrado en una segunda relación extramarital con una subordinada.

- Influyente -

El apetito insaciable de las grandes empresas tecnológicas por los chips diseñados por Nvidia, conocidos como Unidades de Procesamiento Gráfico (GPUs), ha catapultado al diseñador de chips californiano a una valoración de mercado de 4,5 billones de dólares, situándolo entre las mayores compañías del mundo, incluso por momentos la más valiosa.

Su ascenso meteórico convirtió a Huang en una de las personas más ricas del planeta -con una fortuna de alrededor de 160.000 millones de dólares, según Forbes- gracias a la participación de cerca de 4% que posee en la empresa que fundó hace tres décadas junto con dos amigos en una cafetería de Silicon Valley.

Se ha convertido en un asesor informal cercano de Donald Trump en materia de IA y viajó con el presidente estadounidense en el Air Force One a Pekín a principios de este año.

- Infancia difícil -

Nacido en Taipéi en 1963, Jensen Huang (originalmente llamado Jen-Hsun) personifica la historia de éxito estadounidense.

A los nueve años lo enviaron con su hermano a un internado en un pequeño pueblo de Kentucky (sureste). Su tío recomendó la escuela a sus padres taiwaneses, creyendo que era una institución prestigiosa, cuando en realidad era una escuela para jóvenes con problemas.

Huang se alojó allí, pero asistió a una escuela pública cercana junto con los hijos de los agricultores de tabaco.

Debido a su bajo nivel de inglés, sufrió acoso escolar y fue obligado a limpiar baños: una dura experiencia de dos años que lo transformó. "Trabajamos muy duro, estudiamos mucho y los niños eran muy duros", relató en una entrevista con la emisora pública NPR.

- Optimista incansable -

De vuelta en casa de sus padres en Oregón (noroeste), se graduó en la universidad con sólo 20 años. Se incorporó a AMD y luego a LSI Logic, empresas especializadas en semiconductores, para diseñar chips, su gran pasión.

Pero quería ir más allá y, en 1993, fundó Nvidia para "resolver problemas que las computadoras normales no pueden", utilizando semiconductores suficientemente potentes para manejar gráficos en 3D, como explicó en el pódcast "No Priors".

Nvidia creó la primera GPU en 1999, impulsando la intersección de los videojuegos, los centros de datos, la computación en la nube y, ahora, la IA generativa.

Siempre vestido con camiseta negra y chaqueta de cuero, Huang tiene un tatuaje del logotipo de Nvidia y le encantan los autos deportivos.

Ha rechazado los pedidos de frenar deliberadamente el desarrollo de la IA, incluso mientras algunos expertos y desarrolladores advierten que esta tecnología podría amenazar la existencia humana en una década.

"Ese tipo de narrativa es dramática, llama mucho la atención", pero "no está basada en hechos", dijo a CBS News en septiembre.

"Deberíamos avanzar tan rápido como podamos" en IA, pero los laboratorios no deberían lanzar productos que no sean seguros, señaló.

Cada vez que visita Taiwán, Huang es recibido como una celebridad, con fanáticos haciendo cola para conseguir su autógrafo y periodistas siguiéndolo a la barbería y a su mercado nocturno favorito.