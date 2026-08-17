Jódar se deshace de Tabilo y avanza a octavos del Masters 1000 de Cincinnati

La nueva joya del tenis español, Rafael Jódar, avanzó el lunes a octavos de final del Masters 1000 de Cincinnati al vencer al chileno Alejandro Tabilo en sets corridos.

Jódar, de 19 años y duodécimo preclasificado, se impuso al chileno, vigesimosegundo sembrado, por 6-2 y 6-1 en un partido que empezó con retraso por la lluvia que ha venido complicando el torneo, último antes del Abierto de Estados Unidos.

Muy superior a su rival durante todo el encuentro, Jódar aprovechó cinco de los 11 puntos de break de que dispuso para llevarse la victoria en 75 minutos de juego.

En octavos de final Jódar se enfrentará al italiano Flavio Cobolli, séptimo favorito, que más temprano venció al belga Alexander Blockx por 7-5, 4-6 y 7-5.