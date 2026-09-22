Judge es seria duda para el arranque de playoffs de los Yankees

Los Yankees de Nueva York se preparan para comenzar los playoffs de las Grandes Ligas de béisbol sin su estrella, Aaron Judge, debido a la lesión en la pantorrilla derecha que sufrió la semana pasada.

Judge, triple ganador del premio MVP (Jugador Más Valioso) de la Liga Americana, se perdería la Serie de Comodines que inicia el martes, en la que los Yankees pueden chocar con sus archirrivales, los Medias Rojas de Boston.

"Estamos planificando como si él (Judge) no fuera a formar parte de eso", dijo este martes el mánager de los Yankees, Aaron Boone, sobre la primera ronda de postemporada.

Judge, de 34 años, fue incluido en la lista de lesionados de la novena neoyorquina el pasado sábado, tres días después de retirarse de un partido contra los Mellizos de Minnesota por un esguince en la pantorrilla.

Boone señaló este martes que la lesión es de "grado moderado".

Judge recibió una inyección de plasma pobre en plaquetas el lunes y no realizará actividades físicas en los próximos días, avanzó su mánager.

El cañonero sufrió este percance solo una semana después de haber reaparecido, luego de tres meses de baja por una fractura de costilla.

Los Bombarderos del Bronx, cuyo último título de Serie Mundial se remonta a 2009, ocupan la segunda posición de la división Este de la Liga Americana con un registro de 89-66, seis victorias por detrás de los líderes, los Rays de Tampa Bay.

Salvo desplome de Tampa Bay en esta semana final de temporada regular, los Yankees se enfrentarán a los Medias Rojas en la Serie de Comodines por segundo año consecutivo.