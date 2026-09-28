Juez conservador de la Corte Suprema de EE.UU. se aparta de un caso sobre petroleras

Uno de los jueces más conservadores de la Corte Suprema de Estados Unidos, Samuel Alito, anunció el lunes que se apartará de un importante caso sobre demandas contra compañías petroleras y de gas.

El magistrado, uno de los seis jueces conservadores de los nueve miembros vitalicios del máximo tribunal del país, no explicó esta decisión, que comunicó en una carta dirigida a los abogados de ambas partes e incorporada al expediente.

Sin embargo, varias organizaciones lo presionaban para que se apartara del caso, en particular por sus intereses financieros en empresas como ConocoPhillips y Phillips 66, que podrían resultar directamente afectadas por la decisión de la Corte.

Por tanto, solo ocho jueces se pronunciarán sobre este caso, el primero que figura en el programa del nuevo período de sesiones de la alta corte, que comenzará el 5 de octubre.

El litigio enfrenta a los gigantes ExxonMobil y Suncor Energy, que impugnan una decisión de la Corte Suprema de Colorado (oeste). Esta determinó que un tribunal estatal puede examinar una demanda de indemnización presentada por la ciudad de Boulder.

ExxonMobil y Suncor sostienen que estas demandas podrían costarles "miles de millones de dólares", en particular por sus contribuciones a las emisiones de gases de efecto invernadero, y piden a la Corte Suprema que deje este tipo de disputas exclusivamente en manos de la justicia federal.

Una decisión favorable les permitiría bloquear las acciones judiciales en su contra ante los tribunales de los distintos estados del país.

Si los jueces de la Corte Suprema no alcanzaran una mayoría y el fallo quedara empatado cuatro a cuatro, prevalecería la decisión de la justicia de Colorado.

Alito "hizo lo correcto. Es algo que debería haber hecho desde el principio", afirmó en un comunicado la organización Consumer Watchdog.

La entidad recordó que el código de conducta que la Corte Suprema adoptó en 2023 establece que un juez debe apartarse de un caso cuando tiene "un interés financiero en el expediente".

En un análisis reciente, el grupo de vigilancia judicial Court Accountability afirmó que Alito obtuvo entre 390.000 y 2,9 millones de dólares gracias a sus intereses en la extracción de petróleo y gas entre 2005, cuando fue nominado a la Corte, y 2024.

Alito ya se había inhibido en una fase anterior de este caso, en 2023, pero luego se negó a volver a hacerlo en 2026.