La justicia estadounidense validó el viernes un acuerdo que prevé indemnizaciones por hasta 7.250 millones de dólares para resolver las demandas relacionadas con Roundup, el herbicida a base de glifosato del gigante alemán Bayer, en uno de los mayores pagos colectivos de la historia de Estados Unidos.

La decisión abre la puerta a indemnizaciones para decenas de miles de personas expuestas al herbicida a base de glifosato que fueron diagnosticadas con linfoma no hodgkiniano (LNH).

El acuerdo también cubre a personas que estuvieron expuestas a Roundup y que puedan desarrollar la enfermedad en el futuro.

El tribunal estatal de Misuri "aprueba plena y definitivamente el acuerdo transaccional en su totalidad", afirmó el juez Timothy Boyer en su fallo.

Bayer ha gastado miles de millones de dólares en resolver casos relacionados con el Roundup desde que adquirió Monsanto, la firma fabricante de este herbicida, en 2018.

La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó en junio que Bayer debía quedar protegida ante las denominadas demandas por "falta de advertencia" del Roundup ya que el Gobierno federal había autorizado la venta del producto sin etiqueta de alerta.

"Hoy es un día realmente bueno", declaró a la AFP por teléfono Christopher Seeger, abogado principal designado por el tribunal para representar a los demandantes ya diagnosticados con LNH.

Las personas diagnosticadas con LNH recibirán pagos de entre 10.000 y 165.000 dólares, dependiendo de diversos factores, entre ellos si utilizaron Roundup de forma residencial o profesional, como ocurre con los paisajistas y jardineros.

En una declaración enviada a la AFP, la compañía expresó su esperanza de que el acuerdo, junto con la decisión de la Corte Suprema, contribuya a poner fin a los litigios.

"La aprobación definitiva del tribunal constituye un hito decisivo en la estrategia de la empresa para mitigar los riesgos asociados a los litigios pendientes y futuros relacionados con Roundup", afirmó el director ejecutivo de Bayer, Bill Anderson.

- La "única vía" -

La aprobación del acuerdo era "realmente la única vía para que la mayoría de las víctimas de Roundup obtuvieran una compensación", afirmó Seeger.

Las personas que nunca presentaron una demanda pero estuvieron expuestas a Roundup, podrán solicitar una indemnización si desarrollan LNH en los próximos años y cumplen determinadas condiciones.

En 2015, el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC), dependiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), clasificó el glifosato, principal ingrediente activo de Roundup, como "probablemente cancerígeno para los seres humanos".

Bayer, sin embargo, sostiene que los estudios científicos y las autorizaciones regulatorias demuestran que el herbicida es seguro.

El glifosato fue introducido en el mercado como herbicida en la década de 1970 y en un principio fue recibido favorablemente por considerarse menos tóxico que el DDT.

Sin embargo, su uso se disparó, especialmente después de que la firma Monsanto introdujera semillas resistentes al glifosato que permitían su aplicación masiva sobre los cultivos, lo que atrajo una creciente atención crítica desde la década de 1990.

Desde entonces, varios países han avanzado hacia restricciones o prohibiciones de su uso, entre ellos Francia, que ha prohibido las aplicaciones domésticas. Bayer indicó que comenzó a retirar progresivamente Roundup del mercado residencial estadounidense en 2023 como respuesta al aumento de las demandas judiciales.