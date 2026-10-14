Juez de EEUU concede a CNN, MS Now y Politico acceso a la Casa Blanca

Un juez estadounidense bloqueó el martes la decisión de la Casa Blanca de impedir el acceso a los periodistas de CNN, MS Now y Politico, luego de que el presidente Donald Trump los vetó en septiembre.

El juez distrital Timothy Kelly determinó que el gobierno de Trump debe permitir a los periodistas el acceso a la Casa Blanca mientras avance la demanda planteada por los tres medios contra la prohibición.

Kelly dijo que los medios probablemente "logren imponerse no solo con su reclamo por el debido proceso, sino también con sus dos reclamos basados en la Primera Enmienda" a la Constitución.

La Primera Enmienda protege el derecho a la libertad de prensa.

Trump bloqueó el acceso de CNN, MS Now y Politico a la Casa Blanca el 18 de septiembre por considerar que divulgaron lo que calificó como "noticias falsas", así como "ficciones y mentiras".

Los tres medios presentaron una demanda conjunta para levantar la veda en su contra.

Una orden judicial preliminar restauró las credenciales de la Casa Blanca de los periodistas. Esa medida se vence el jueves.

Ahora el juez extendió la orden para que los periodistas de los medios vetados accedan a la Casa Blanca mientras avance el proceso judicial.

"El presidente Trump posiblemente vetó a los demandantes de la Casa Blanca porque cree que su cobertura en general es imprecisa y tendenciosa en su contra", señaló Kelly.

Trump ha atacado por mucho tiempo a los medios que hacen coberturas críticas de su gestión y su persona y se ha referido a los medios como "enemigos del pueblo".