Juez de EEUU desestima demanda de Trump contra The Wall Street Journal por una carta sobre Epstein

Un juez federal de Estados Unidos desestimó el sábado una demanda por difamación de Donald Trump contra The Wall Street Journal por un artículo que le atribuía una carta subida de tono dirigida al delincuente sexual Jeffrey Epstein en 2003.

El mandatario negó ser el autor de la misiva, había demandado al periódico por difamación, así como a su dueño Rupert Murdoch, y pretendía 10.000 millones de dólares por daños y perjuicios.

El juez federal de Florida Darrin Gayles precisó que la desestimación tenía carácter definitivo, lo que le impide al mandatario presentar una nueva demanda ante esa corte.

En su fallo, se abstiene de pronunciarse sobre la autenticidad de la carta, pero considera que el Wall Street Journal investigó debidamente y actuó de buena fe al publicarla.

Por el contrario, el juez cree que Donald Trump no ha demostrado que el diario difundió ese artículo a sabiendas de que su contenido era falso.

Según el periódico, la carta objeto de la demanda figuraba en un libro de dedicatorias con motivo del cumpleaños 50 del financiero neoyorquino Jeffrey Epstein.

Su pareja, Ghislaine Maxwell, había pedido entonces a varias decenas de allegados de Epstein, entre ellos el magnate inmobiliario Trump, que enviaran sus contribuciones al libro.

La carta atribuida a Trump, que fue revelada en 2025 por el diario y que desde entonces ha sido publicada por numerosos medios, contiene varias líneas de texto mecanografiado rodeadas por un boceto de una mujer desnuda.

"Feliz cumpleaños, y que cada día sea otro maravilloso secreto", se lee en la misiva.

Jeffrey Epstein fue detenido y acusado en julio de 2019 de tráfico sexual de menores y de conspiración para cometer ese delito.

Murió ahorcado en su celda de Nueva York un mes antes de ser juzgado, lo que alimentó numerosas teorías conspirativas según las cuales habría sido asesinado para impedir revelaciones que implicaran a personalidades de primer nivel.